«А в понедельник нас снесут». В центре Барнаула вместо старинных домов построят многоэтажки

В понедельник 10 июня бульдозеры сломают очередной столетний двухэтажный дом в центре Барнаула. Его жильцы продали собственность крупному барнаульскому застройщику, но съезжают в почти авральном порядке и с большим сожалением. Территория вокруг зачищается под жилой комплекс «Адалин-Строя».

Что происходит на Интернациональной?

«Видели третий от переулка Циолковского дом? Сгорел. Мы не хотим однажды не проснуться, отравившись угарным газом, — начинает экскурсию Сергей Устюгов, один из бывших собственников жилья на улице Интернациональной, 146. — Конечно, может этот дом случайно сгорел из-за проводки или бомжи залезли. Мы не знаем, но ждать не хотим».

Улицу Интернациональную между переулками Циолковского и Радищева по четной стороне почти освободили от частного и малоквартирного жилья. Рабочие ломают обложенный красным и белым кирпичом дом № 152 — еще недавно он выглядел как новенький. Рядом, ближе к Циолковского, демонтажа дожидается «погорелец». С другой стороны квартала лежит строительный мусор — еще одно строение разрушено и ждет грузовиков, которые вывезут его на свалку.

В понедельник, 10 июня, бульдозеры приедут ломать дом на Интернациональной, 146. Двухэтажный когда-то особняк, а теперь покосившийся дом, стоит в глубине участка, который по меркам центра города можно назвать огромным — 12 соток.

Вадим Аверченко , Сергей Устюгов. Анна Зайкова

Сергей Устюгов,

один из бывших собственников дома на ул. Интернациональной , 146:

Вдоль Интернациональной вокруг нас давно выкупают землю. Сначала скупал один предприниматель, а потом его участки выкупил «Адалин-Строй». К нам тоже приходили (представители застройщика, — прим. ред.) и предлагали продать дом. У нас ведь большой участок. Мы отказывались. Вот смотрите — дед Вадим Аверченко. Он здесь с рождения живет, а ему 88 лет. Дом построили его предки, семья здесь жила с 1913 года. Теперь пакуем чемоданы: «приказано» съехать через две недели после оформления сделки.

Выбор без выбора

Съезжают бывшие собственники Интернациональной, 146 с большим сожалением, хотя их жилье не назовешь благоустроенным по современным меркам. Его хозяева в холодное время года до сих пор топили печь, потому что не провели газ. Они мылись в бане, туалет располагался на улице. Но они с гордостью демонстрируют свои владения.

«Такой дом нужно не разрушать, а сохранять, ведь у него интересная история. Его на собственной земле построил в 1913 году Сергей Аргунов. На работы в Городской управе ему выдали проект, написанный гусиным пером. Подлинник хранится у Вадима Аверченко», — продолжает Устюгов.

Улица Интернациональная , 146. Анна Зайкова

Аверченко добавляет: в войну здесь жила супруга Ильи Ильфа (писатель-сатирик, соавтор «Золотого теленка» и «12 стульев») Мария с дочерью Александрой. «Мы Сашку за рыжие косы дергали и в школу с ней ходили. А еще здесь жила семья адмирала советского флота Сергея Горшкова. Посмотрите, из каких материалов построен дом. Каждое бревно егерь выбирал. Это лиственница, которую сейчас, наверное, и бензопилой не возьмешь», — говорит Вадим Аверченко.

Ему купили квартиру в расположенном неподалеку ЖК Plaza. Он горячится: «Въеду только тогда, когда там все будет — и санузел, и ремонт». Вещи мужчине с инвалидностью помогают собирать родственники.

На участке остается сортовая смородина, малина, вишня, грядки с луком-чесноком. Сергей с супругой хотят найти подходящий дом на земле, но пока не получается. «Сейчас так некачественно строят. Материалы плохие, неэкологичные», — говорит его супруга Татьяна.

Что построят на Интернациональной

Улица Интернациональная давно привлекает барнаульских застройщиков. Несколько лет назад здесь появились офисные центры, которые выходят на пр. Красноармейский. Участки продолжают выкупать, расчищать и готовить под будущие здания.

Территорию между Циолковского и Радищева формирует компания «Адалин-Строй», которая строит рядом ЖК «Большая медведица». В том числе выкупила часть участка, когда-то относящуюся к памятнику архитектуры регионального значения — дому на Интернациональной, 150.

Улица Интернациональная. Анна Зайкова

В «Адалин-Строе» пока не комментируют свои планы на новый надел.

Сохранять столетние деревянные здания не будут точно. На прошедшей накануне встрече архитекторов, реставраторов и представителей управления государственной охраны объектов культурного наследия прозвучало: нам бы спасти то, что внесено в реестр памятников. Всего в него в Алтайском крае входит 4,5 тысячи объектов.

Обстоятельства вынуждают строителей выкупать ветхое жилье у частников: в городе заканчивается свободная территория под квартальную застройку. Сотка земли в зависимости от расположения обходится в 1−2 млн рублей.

Бремя переговоров ложится на заинтересованную сторону — предпринимателя. Они не раз повторяли на публичных встречах, что городу необходим закон, который наведет порядок между инвесторами и собственниками ветхого и аварийного жилья. Пока вопрос не решен.