Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июня 17°C

Хватит митинговать! Крайохранкультура призвала общественников спасать памятники делом

Барнаульским активистам, которые проводят митинги в защиту памятников архитектуры, предложили глубже изучить вопросы и заняться реальным делом. Для сохранения культурного наследия важно редактировать законы и «шевелить» отвественных в Москве. Об этом шла речь на встрече члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Константина Михайлова с общественниками и чиновниками Алтайского края.

Константин Михайлов, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (в центре).
Константин Михайлов, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (в центре).
Анна Зайкова.

СПЧ работает в регионе с 3 июня. Задача комиссии — пообщаться с чиновниками и общественниками, чтобы составить доклад президенту Владимиру Путину о том, что и как нужно менять.

Что хотели передать президенту общественники

4 июня состоялась встреча с представителями градозащитных организаций. Активисты «Гражданского патруля» Игорь Берг и историк Данил Дегтярев рассчитывали обсудить снос усадьбы Михайлова в Барнауле. Ради ее сохранения они провели несколько пикетов, писали запросы в ведомства и обращались в суд. Здание сносят законно, признаются они, но привлекать внимание общественности надо.

Данил Дегтярев,
к.и.н., активист общественного движения за сохранение историко-культурного наследия Алтайского края:

Вы (обращается к Михайлову, — прим. ред.) поставили вопрос о выявлении объектов наследия. Это не праздный вопрос. У нас много объектов, которые должны быть в реестре. В этом году мы подали заявление совместно с организацией «Гражданский патруль» о признании усадьбы Михайлова памятником, но нам вернули документы (причина оспаривается в суде, — прим. ред.). Выяснилось, что за все время заявлений о включении в реестр было одно — наше.

Выступление общественников прервали: в крае почти 4,5 тысяч памятников, на спасении которых стоит сосредоточиться. «Что мы потеряем скоро — вот это боль. Давайте на этом сосредоточимся», — подчеркнула инженер-реставратор Наталья Тюкова.

Она привела пример: в 2016 году выполнена проектная документация на восстановление памятника федерального значения «Дом Лесневского» в Барнауле. На это потрачено 5 млн рублей бюджетных денег, но администрация города не смогла расселить жильцов. В 2020 году документы на реставрацию потеряют актуальность. Вот в таких вопросах работа общественников может помочь, считает Тюкова.

Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Дом Лесневского, ул. Ползунова, 56. Весна 2019 года.
Анна Зайкова.

Активистам посоветовали глубже изучать вопросы, связанные с историческим наследием, понимать, что ведомства действуют в рамках закона. «Надо подходить к вопросу профессионально, с соблюдением закона», — подчеркнул Александр Урбах, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Константин Михайлов резюмировал, что деятельность активистов часто спасает памятники. «Я не вижу оснований, чтобы сносить усадьбу Михайлова, но и не вижу законных оснований, чтобы остановить снос. Мы обсудим этот вопрос с коллегами». Но кроме акций и пикетов должны быть и реальные дела, добавил он.

Проблема насущная — отсутствие лицензий

Для Алтайского края и в целом России актуальная заминка по продлению лицензий на работу с памятниками для проектировщиков и подрядчиков. Этот вопрос нужно срочно решать. В противном случае восстановление исторических объектов остановится вовсе.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской «Классика»:

Переоформление лицензий превратилось в недоразумение. Мы ждем годами вердикта Минкульта, а нам говорят, что в ведомстве слишком много заявок. Но нам же надо работать!

В Алтайском крае, рассказал Александр Урбах, 10 многоквартирных жилых домов-памятников с трудом включены в программу капитального ремонта. Начать работу не получается, потому что нет возможности подготовить проектную документацию. Компаний с допуском крайне мало, они не справляются с объемом работы.

Предприниматель Сергей Корепанов, который восстанавливает аптеку Крюгера.
Предприниматель Сергей Корепанов, который восстанавливает аптеку Крюгера.
Анна Зайкова.

Что может помочь памятникам

Главная проблема в восстановлении объектов культурного наследия — финансирование. Заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Ксения Рябцева рассказала, что из федерального бюджета регион получает крохи на восстановление исторических зданий. В 2018 году из 538 млн рублей, потраченных на памятники, «федералы» отчислили 14 млн. Из краевого и муниципальных бюджетов — больше 250 млн., из внебюджетных источников — 266,5 млн рублей.

Между тем, законодательство РФ сдерживает инициативу предпринимателей. Например, если у здания один собственник, его нельзя продать без земельного участка, так как он является неотъемлемой частью недвижимости. В результате на торги выставляются многомиллионные объекты, которые не находят покупателя и продолжают разрушаться.

Константин Михайлов, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Константин Михайлов, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Анна Зайкова.

Татьяна Сибиркина, начальник комитета по развитию туризма администрации Барнаула, предложила предусмотреть для предпринимателей налоговые каникулы на период восстановления объекта. А также допустить продажу объектов культурного наследия без земельного участка.

«Мы понимаем, что бюджет отчасти теряет возможный доход, но это в краткосрочном периоде. В долгосрочном мы приобретем от восстановления объекта и развития бизнеса», — комментировал Вячеслав Химочка, заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость