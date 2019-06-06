Хватит митинговать! Крайохранкультура призвала общественников спасать памятники делом

Барнаульским активистам, которые проводят митинги в защиту памятников архитектуры, предложили глубже изучить вопросы и заняться реальным делом. Для сохранения культурного наследия важно редактировать законы и «шевелить» отвественных в Москве. Об этом шла речь на встрече члена президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Константина Михайлова с общественниками и чиновниками Алтайского края.

СПЧ работает в регионе с 3 июня. Задача комиссии — пообщаться с чиновниками и общественниками, чтобы составить доклад президенту Владимиру Путину о том, что и как нужно менять.

Что хотели передать президенту общественники

4 июня состоялась встреча с представителями градозащитных организаций. Активисты «Гражданского патруля» Игорь Берг и историк Данил Дегтярев рассчитывали обсудить снос усадьбы Михайлова в Барнауле. Ради ее сохранения они провели несколько пикетов, писали запросы в ведомства и обращались в суд. Здание сносят законно, признаются они, но привлекать внимание общественности надо.

Данил Дегтярев,

к.и.н., активист общественного движения за сохранение историко-культурного наследия Алтайского края:

Вы (обращается к Михайлову, — прим. ред.) поставили вопрос о выявлении объектов наследия. Это не праздный вопрос. У нас много объектов, которые должны быть в реестре. В этом году мы подали заявление совместно с организацией «Гражданский патруль» о признании усадьбы Михайлова памятником, но нам вернули документы (причина оспаривается в суде, — прим. ред.). Выяснилось, что за все время заявлений о включении в реестр было одно — наше.

Выступление общественников прервали: в крае почти 4,5 тысяч памятников, на спасении которых стоит сосредоточиться. «Что мы потеряем скоро — вот это боль. Давайте на этом сосредоточимся», — подчеркнула инженер-реставратор Наталья Тюкова.

Она привела пример: в 2016 году выполнена проектная документация на восстановление памятника федерального значения «Дом Лесневского» в Барнауле. На это потрачено 5 млн рублей бюджетных денег, но администрация города не смогла расселить жильцов. В 2020 году документы на реставрацию потеряют актуальность. Вот в таких вопросах работа общественников может помочь, считает Тюкова.

Дом Лесневского , ул. Ползунова , 56. Весна 2019 года. Анна Зайкова.

Активистам посоветовали глубже изучать вопросы, связанные с историческим наследием, понимать, что ведомства действуют в рамках закона. «Надо подходить к вопросу профессионально, с соблюдением закона», — подчеркнул Александр Урбах, руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия.

Константин Михайлов резюмировал, что деятельность активистов часто спасает памятники. «Я не вижу оснований, чтобы сносить усадьбу Михайлова, но и не вижу законных оснований, чтобы остановить снос. Мы обсудим этот вопрос с коллегами». Но кроме акций и пикетов должны быть и реальные дела, добавил он.

Проблема насущная — отсутствие лицензий

Для Алтайского края и в целом России актуальная заминка по продлению лицензий на работу с памятниками для проектировщиков и подрядчиков. Этот вопрос нужно срочно решать. В противном случае восстановление исторических объектов остановится вовсе.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Переоформление лицензий превратилось в недоразумение. Мы ждем годами вердикта Минкульта, а нам говорят, что в ведомстве слишком много заявок. Но нам же надо работать!

В Алтайском крае, рассказал Александр Урбах, 10 многоквартирных жилых домов-памятников с трудом включены в программу капитального ремонта. Начать работу не получается, потому что нет возможности подготовить проектную документацию. Компаний с допуском крайне мало, они не справляются с объемом работы.

Предприниматель Сергей Корепанов , который восстанавливает аптеку Крюгера. Анна Зайкова.

Что может помочь памятникам

Главная проблема в восстановлении объектов культурного наследия — финансирование. Заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Ксения Рябцева рассказала, что из федерального бюджета регион получает крохи на восстановление исторических зданий. В 2018 году из 538 млн рублей, потраченных на памятники, «федералы» отчислили 14 млн. Из краевого и муниципальных бюджетов — больше 250 млн., из внебюджетных источников — 266,5 млн рублей.

Между тем, законодательство РФ сдерживает инициативу предпринимателей. Например, если у здания один собственник, его нельзя продать без земельного участка, так как он является неотъемлемой частью недвижимости. В результате на торги выставляются многомиллионные объекты, которые не находят покупателя и продолжают разрушаться.

Константин Михайлов , член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека ( СПЧ). Анна Зайкова.

Татьяна Сибиркина, начальник комитета по развитию туризма администрации Барнаула, предложила предусмотреть для предпринимателей налоговые каникулы на период восстановления объекта. А также допустить продажу объектов культурного наследия без земельного участка.

«Мы понимаем, что бюджет отчасти теряет возможный доход, но это в краткосрочном периоде. В долгосрочном мы приобретем от восстановления объекта и развития бизнеса», — комментировал Вячеслав Химочка, заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике.