Возмущенные строительством дома прокуратуры на месте старинной усадьбы барнаульцы пикетировали правительственное здание

27 марта в Барнауле прошел санкционированный пикет горожан, протестующих против строительства дома краевой прокуратуры на проспекте Социалистическом. Участники акции вышли к правительственному зданию на улице Молодежной, в котором среди прочих ведомств располагается Алтайохранкультуры.

В Барнауле прошел пикет против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года.

Мэрия разрешила участие в пикете не более 10 человек и сдвинула место проведения от входа в административное здание к скверу напротив главного корпуса АлтГУ.

Кроме десятка активистов «Гражданского патруля» на месте проведения пикета собрались немногочисленные зеваки и журналисты краевых СМИ. Пикет прошел без эксцессов.

Общественники хотят поторопить чиновников с оформлением документов о включении зданий в список выявленных объектов культурного наследия. Тогда сносить здание будет незаконно.

Игорь Берг на пикете против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

«Любое промедление в сложившейся ситуации может обернутся безвозвратной утратой непризнанного памятника», — сказал активист «Гражданского патруля», один из организаторов пикета Игорь Берг.

Тем временем два старинных дома на месте комплекса усадьбы купца Михайлова, которую сносят ради строительства здания прокуратуры, уже во всю разбирают строители.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Как ранее писал altapress.ru, 19 марта на ул. Партизанской, 97 начали разбирать двухэтажный флигель, чтобы на расчищенном месте построить здание для прокуратуры.

Историк Данил Дегтярев планировал доказать, что статус охраняемого объекта необходимо восстановить. Он сказал, что по закону о памятниках культуры вновь выявленные объекты нельзя сносить до проведения экспертизы, которая подтвердит или опровергнет их ценность.

Строительство 8-этажного здания краевой прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской спровоцирует заторы и вызовет другие неудобства для водителей, считают активисты и ряд городских депутатов.