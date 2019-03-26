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Жизнь

Барнаульцы выйдут на пикет против строительства здания прокуратуры на месте исторической усадьбы

27 марта в Барнауле у здания Алтайохранкультуры пройдет пикет в защиту исторических зданий, на месте которых планируют построить прокуратуру. В акции смогут принять участие не более 10 человек, рассказал «Банкфаксу» активист «Гражданского патруля» Игорь Берг.

Усадьба купца Михайлова. Социалистический, 52.
Усадьба купца Михайлова. Социалистический, 52.

Акция согласована. Она начнется в 12:00.

Общественники будут выступать против сноса исторического комплекса усадьбы купца Михайлова. Они рассчитывают поторопить чиновников с оформлением документов о включении зданий в список выявленных объектов культурного наследия. Тогда сносить здание будет незаконно.

«Любое промедление в сложившейся ситуации может обернутся безвозвратной утратой непризнанного памятника», — сказал Берг.

Ранее активисты подали в Алтайохранкультуру заявление с требованием провести экспертизу и вернуть объекту охранный статус. На принятие решения о том, чтобы временно взять объект под охрану, ведомству может потребоваться до 30 дней.

В Барнауле здание прокуратуры построят на месте потерянного памятника
Недвижимость

Как ранее писал altapress.ru, 19 марта на ул. Партизанской, 97 начали разбирать двухэтажный флигель, чтобы на расчищенном месте построить здание для прокуратуры.

Историк Данил Дегтярев планировал доказать, что статус охраняемого объекта необходимо восстановить.

Он сказал, что по закону о памятниках культуры вновь выявленные объекты нельзя сносить до проведения экспертизы, которая подтвердит или опровергнет их ценность.

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