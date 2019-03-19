В Барнауле здание прокуратуры построят на месте потерянного памятника

Двухэтажное из красного кирпича здание в центре Барнаула, на месте которого планируют построить прокуратуру, может быть «потерянным» памятником архитектуры. В расформированных архивах упраздненного НПЦ «Наследие» хранится акт обследования исторического объекта в 2000 году, а также данные о присвоении ему охранного обязательства. Тогда эксперты рекомендовали только текущий ремонт здания, рассказала историк и краевед Марина Целищева.

Утраченные сведения о памятниках

Усадьбу купца Михайлова, расположенную на перекрестке пр. Социалистического и ул. Партизанской, поставили на учет как объект культурного наследия в 1994 году. В реестре она значилась как «Усадьба городская». Формулировка говорит о том, что на охрану поставлено либо два здания, либо одно с надворными постройками, уточняет Марина Целищева.

На момент постановки на госучет балансовая принадлежность усадьбы была у краевого онкодиспансера, в двух зданиях находились гистологическая лаборатория и пансионат. Историк Данил Дегтярев ссылается на «Научно-справочный атлас Барнаула» за 2006 год, в котором уточняется, что усадьба городская 1908 года состоит из двух зданий — дом жилой и дом жилой (флигель).

В 2000 году специалисты НПЦ «Наследие» составили акты технического состояния на два здания НПО «Алтайский онкологический центр», рассказала Марина Целищева. Гистологическая лаборатория располагалась в кирпичном двухэтажном здании, памятнике архитектуры «Дом жилой» начала ХХ века, построенного в формах эклектики. Оно имело градостроительное значение, поскольку оформляло перекресток ул. Партизанской и Социалистического проспекта.

Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом. Дмитрий Лямзин.

Второе здание «Дом жилой» начала ХХ века, где располагался пансионат онкодиспансера, было двухэтажное, побеленное в уровне первого этажа. Первый этаж кирпичный с деревянным тамбуром, второй этаж бревенчатый. Оно также имело градостроительное значение, как пример городской застройки начала ХХ века.

Оба дома находились под одним адресом: ул. Партизанская, 97. На момент осмотра объектов культурного наследия кирпичное здание было в удовлетворительном состоянии и нуждалось в текущем ремонте, а полукаменное — в неудовлетворительном.

Марина Целищева,

историк , краевед:

У каждого из этих зданий есть свое охранное обязательство. У полукаменного дома, где размещался пансионат онкодиспансера, — № 43/2000 от 15 ноября 2000 года. У двухэтажного кирпичного дома, где размещалась гистологическая лаборатория, — № 42/2000 также от 15 ноября 2000 года.

Статус памятника сохранился?

В 2006 году было принято постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов «О снятии с государственного учета объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Алтайского края» № 481.

«Усадьба лишилась статуса объекта культурного наследия», — ответил на запрос «Гражданского патруля» врио начальника управления госохраны Александр Урбах. «С охраны сняли полукаменное здание из-за большого процента износа», — уточнила Ксения Рябцева, замначальника управления.

«Второе каменное здание не попало в перечень объектов, с которых сняли статус объекта культурного наследия. Это так называемый потерянный памятник. Но восстановить его статус при желании крайохранкультуры можно», — считает Целищева.

Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом. Дмитрий Лямзин.

Вместо памятника восьмиэтажная прокуратура

Кирпичное двухэтажное здание и расположенный полукаменный флигель сотрудники онкодиспансера покинули летом 2018 года. Сейчас в нем хозяйничают вандалы: выбиты окна, разрисованы стены. В скором времени старый дом планируют снести. Под снос пойдет и соседняя четырехэтажка из силикатного кирпича по адресу проспект Социалистическом, 50. На месте освободившегося участка построят многоэтажную прокуратуру с парковкой во дворе.

«Прокуратуре Алтайского края для строительства административного здания предоставлен земельный участок на ул. Партизанской, 97. В его границах отсутствуют объекты культурного наследия», — написал и.о. прокурора Алтайского края Александр Фомин в ответ на обращение общественников Данила Дегтярева и Игоря Берга.

Общественники намерены добиться внесения двухэтажного кирпичного здания — памятника архитектуры нач. ХХ в. в государственный реестр Министерства культуры РФ.

Для этого они собирают необходимые документы. Дегтярев пояснил «Нашим новостям», что по закону об объектах культурного наследия запрещено сносить выявленные объекты культурного наследия до проведения соответствующей экспертизы.

Между тем, для строительства прокуратуры уже готов и одобрен эскизный проект. Его рассмотрели на градостроительном совете в прошлом году. Эксперты отмечают, что расположение такого крупного здания в этой части города приведет к транспортному коллапсу.

Ксения Рябцева,

замначальника управления госохраны: