Барнаульцы ждут транспортного коллапса в центре из-за нового здания прокуратуры

Строительство 8-этажного здания краевой прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской спровоцирует заторы и вызовет другие неудобства для водителей. В этом уверены депутаты, эксперты и рядовые барнаульцы. Звучат даже предложения отправить ответственных за это чиновников регулировать улицы. Автор проекта здания утверждает, что его команда сделала все, чтобы коллапса не произошло.

Почему возникла дискуссия

Краевая прокуратура намерена построить себе Г-образное здание у пересечения двух оживленных городских магистралей. Это потребует снести расположенную на углу квартала усадьбу купца Михайлова.

Здание на Социалистическом проспекте , 52. Бывшая усадьба купца Михайлова. altayrealt.ru

Как следует из проекта застройки, у прокуроров будет собственная подземная парковка и несколько десятков парковочных мест во дворе. В открытых материалах нет данных об их вместительности.

Судя по эскизам, парковочные карманы будут и вдоль здания как со стороны проспекта, так и по ул. Партизанской.

Почему проект критикуют

Это недостаточное количество марковочных мест, уверен активист городского сообщества «Шпиль» Игорь Янцен. Он говорит, что у расположенного с противоположной стороны Социалистического налоговой службы уже сейчас не хватает площадок, где можно оставить машину, поэтому и многие оставляют авто в неположенных местах.

Так будет выглядеть здание прокуратуры Алтайского края на ул. Партизанской , 97. Визуализация проекта из открытых источников.

Кроме того, что через дорогу по ул. Партизанской достраивают высотный дом, на первых этажах которого разместятся коммерческие структуры. Соответственно, трафик на этом участке и без того вырастет, и переезд прокуратуры в такое большее здание лишь усугубит проблему, считает Янцен.

Его опасения разделяет депутат барнаульской гордумы Евгений Носенко:

Логистический предел в этом участке города уже достигнут. После ввода жилого дома и здания прокуратуры через пару-тройку лет здесь будет коллапс.

Что говорит эксперт

В ноябре 2018 года проект здания рассматривал на градостроительном совета Барнаула. Его одобрили, но с замечаниями. Разработчику «Алтайкоммунпроекту» предписали предусмотреть дополнительные полосы для движения автотранспорта на пересечении улицы Партизанской с проспектом Социалистическим.

Инженер по организации дорожного движения Василий Попов не представляет, каким образом это можно сделать: участок застроен плотно, места для расширения проспекта или улицы нет.

Так будет выглядеть здание прокуратуры Алтайского края на ул. Партизанской , 97. Визуализация проекта из открытых источников.

Попов отмечает: без детального анализа ситуации сложно сказать, насколько затруднится движение на этом участке. Но транспортная ситуация однозначно осложнится, потому что со всех четырех сторон от перекрестка возникают точки притяжения — дом, налоговая, универмаг с ЗАГСом и в будущем прокуратура, говорит эксперт.

Василий Попов,

инженер по организации дорожного движения:

Здание не в шаговой доступности от автобусов, что мотивирует поехать в прокуратуру именно на машинах. Парковка наземная у нового здания, судя по рендерам, очень мала, подземная будет только для служебного. Думаю, ответственным за размещение такого здания на этом участке лицам следует потом надеть желтые жилеты и поработать регулировщиками на перекрестке.

Также он отметил, что единственный возможный вариант расширить проезжую часть — сделать на Партизанской дополнительную полосу для поворачивающих направо со стороны проспекта Красноармейского. Но насколько это реально поможет без действующей транспортной модели города точно оценить невозможно.

Что отвечает архитектор

Проектировщик здания Станислав Быков рассказал, что парковочных мест будет даже больше, чем требуется по нормативу. На открытой стоянке смогут разместится 60 машин, на подземной — 30. По законодательству, хватило бы и 50 — столько нужно на 250 сотрудников, которые будут работать в здании.

Станислав Быков,

архитектор:

Ничего не могу сказать по поводу многоквартирного дома, что строится напротив, или парковки налоговой. Все парковочные места в нашем здании сконцентрированы внутри участка — это внутренний двор плюс подземная парковка для служебного транспорта. Также предусмотрены места для посетителей, в том числе и доступные маломобильных.

Архитектор отметил, что вести прием посетителей в краевой прокуратуре будет лишь один отдел, поэтому большого трафика в новое здание ждать не следует — туда будут ездить в основном сотрудники.

Так будет выглядеть здание прокуратуры Алтайского края на ул. Партизанской , 97. Визуализация проекта из открытых источников.

Быков также прокомментировал замечание градосовета о том, что нужно предусмотреть расширение дорог. Он сказал, что проектировал здание с учетом текущей ширины дорог. «Если Партизанскую будут расширять — отлично! Здание находится на расстояние 20 метров от проезжей части, так что проблем с этим не возникнет» — представитель «Алтайкоммунпроекта».