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Барнаул задыхается от пробок. Как реально разгрузить дороги?

Накануне Нового года краевая столица традиционно превратилась в одну большую пробку. Но и без предпраздничной суеты ситуация с заторами из года в год становится сложнее. Кажется, без серьезных затрат проблему не разрешить. Однако город можно хотя бы немного разгрузить и относительно недорогими методами, считает инженер по организации дорожного движения Василий Попов.

Пробки в Барнауле, автомобили зимой.
Пробки в Барнауле, автомобили зимой.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как водители сами усугубляют пробки

— Автомобилей в городе постоянно становится больше. Это единственная причина пробок?

— Основная. Но ситуацию усугубляют водители, которые неправильно паркуются. Посмотрите на проспекты Ленина или Строителей. Правила предписывают оставлять машины параллельно проезжей части. А у нас люди ставят их под углом или даже перпендикулярно. И этим скрадывают как минимум одну полосу для движения, а то и больше. Из-за этого пропускная способность магистралей снижается.

Мне даже интересно было бы посмотреть на человека, кто первый ставит машину таким образом. Лично наблюдал: когда у «Марии-ра» на Красноармейском меняли асфальт, парковка была закрыта и люди оставляли машины на дороге. Утром я, как и другие, ставил авто параллельно. К обеду кто-то один запарковался под углом. Под вечер так парковались уже все.

Водители паркуются под углом, хотя должны ставить машины параллельно дороге.
Водители паркуются под углом, хотя должны ставить машины параллельно дороге.
altapress.ru

— Почему люди так делают?

— За такое нарушение мизерный штраф — 500 рублей. И его инспектор может выписать только в присутствии водителя. Такого как в Европе, чтобы можно было положить квитанцию под дворник, к сожалению, нет. Соответственно, риск быть наказанным минимальный.

Проблема даже шире: сильно ограничили эвакуацию. Увезти машину на штрафстоянку могут только из-под знака «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор». Нет таблички — машину трогать нельзя. И эвакуация возможна только с сотрудником ГИБДД, которых на дорогах с каждым годом все меньше.

Почему ленточный бор бесполезно расширять

— С пробками обычно борются расширением дорог. Это эффективно?

— В каких-то случаях да. Например, планируют расширить путепровод на Ленина у ТРЦ «Пионер». Это даст эффект, но только если вместе с ним реконструируют перекресток с ул. Матросова, сделав две полосы для поворота с проспекта. Потому что сейчас пробка начинается там. А пока на перекрестке не поставили камеры, было еще хуже: водители стопорили вторую полосу, чтобы в нарушение ПДД повернуть с нее налево. Для движения прямо оставалась всего одна полоса.

Путепровод на проспекте Ленина.
Путепровод на проспекте Ленина.
altapress.ru

А вот расширение шоссе Ленточный бор, которое начнут в 2019 году, особого эффекта не принесет. Заторы там не из-за того, что всего две полосы, а из-за того, что не развиты транспортные узлы на пересечениях шоссе с улицей Власихинской и Южным трактом.

— Их можно исправить?

— На пересечении с Южным трактом напрашивается кольцевое движение с выездом на Змеиногорский тракт. С Власихинской сложнее. Если бы там не построили шиномонтажки и автомагазины, можно было бы сделать полукольцо, чтобы движущиеся прямо по Власихинской со стороны кладбища двигались одновременно с теми, кто едет с Ленточного бора. Если при движении от кладбища запретить поворот налево, то можно увеличить фазу для движущихся по шоссе и разгрузить перекресток минимум на 30%.

Возможная схема реконструкции перекрестка ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор (набросок, не проект).
Возможная схема реконструкции перекрестка ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор (набросок, не проект).
Василий Попов

Но, к сожалению, мы сперва строим здания, а потом думаем, как вписать транспортную инфраструктуру. Так получилось с кольцом у ТРЦ «Волна»: если присмотреться, то со стороны ТЦ оно как будто немного «подрезанное».

Зачем трамваи пускать «против шерсти»

— Часто говорят: надо прорыть тоннель под вокзалом и это решит все проблемы. Но есть и мнение, что особого эффекта он не даст. Как по-вашему?

— Это хорошая идея. Тоннель разгрузит проспект Ленина минимум на 25%. Но он будет стоить несколько бюджетов Барнаула. Пока даже на менее масштабные стройки и реконструкции денег не выделяют — все направляют на то, чтобы хотя бы догнать 5−7 летнее отставание по темпам ремонта дорог.

— Какие менее капиталоемкие мероприятия были бы полезны городу?

— Раньше был проект с идеей соединить Власихинскую с Молодежной. Теоретически это было бы неплохо. Также следует разгрузить улицу Челюскинцев. Она — часть грузового каркаса, постоянно забита большегрузами. Кроме того, из-за того, что рельсы сделаны в уровень с проезжей частью, трамваи стоят в общей пробке.

Выход — убрать трамвайные пути. Линию можно было бы продлить по проспекту Строителей до Красноармейского. По этой ветке можно было бы возить пассажиров из спальных районов в центр по кратчайшему пути, без пробок.

— Но это тоже дорого.

— Если считать только затраты, то да. А если учесть, какой эффект получит город, когда все будут быстрее передвигаться, то экономическая целесообразность будет налицо. А иначе какая «энергия развития», когда все стоит?

Ускорить движения трамваев можно и при существующей схеме. Для этого можно на участке, где собирается пробка, пускать трамваи «против шерсти», по рельсам для встречного направления. Аналогично можно поступить и на ул. Советской армии, где трамваи также стоят в пробке со всеми автомобилями.

Трамвай не может проехать из-за нарушителей ПДД. Ул. Советской армии.
Трамвай не может проехать из-за нарушителей ПДД. Ул. Советской армии.
altapress.ru

Также можно перенастроить светофоры, чтобы утром дольше горел зеленый для тех, кто едет в центр, а вечером — обратно, т. е. сделать «зеленую волну» с приоритетом в одном направлении. Пока этого нет, к сожалению.

Почему не работает транспортная модель

— Это все теоретические рассуждения. Как можно проверить целесообразность подобных решений?

— Это можно рассчитать с помощью транспортной модели, созданной на специализированной программе. С ее помощью можно планировать развитие дорожной сети и рассчитать экономическую эффективность тех или иных мер. Модель отвечает на вопросы типа «А что если?». А что если мы построим здесь жилой комплекс? А что если поменяем режим работы светофора? Модель позволит проиграть различные сценарии, определить, насколько они правильны.

Как можно организовать кольцевое движение на месте, где снесли ресторан &quot;Арарат&quot;.
Как можно организовать кольцевое движение на месте, где снесли ресторан «Арарат».
Василий Попов

— У города есть такая модель?

— Ее должна была подготовить питерская компания, выигравшая тендер на разработку комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) в Барнауле.

Чтобы модель была качественной, нужно было провести большую работу, собрать огромный массив данных. В том числе провести массовый опрос людей, узнать куда, на чем, как часто и по какому маршруту они ездят. Компания уронила на торгах стоимость контракта с 12 до 3 млн рублей, и это не могло не сказаться на качестве работы. Это подтверждают те фрагменты, которые я лично видел. Например, по версии питерцев, в районе путепровода на проспекте Ленина и на развязке проспект Строителей — Павловский тракт у нас нет заторов, и не предвидится ближайшие 5 лет.

— То есть опираться на такую модель и принимать на ее основе какие-либо решения нельзя, потому что результат может оказаться неадекватным?

— Думаю, да. Хотя, конечно, о правильности модели трудно говорить по представленным картинкам. Нужно посмотреть все исходные данные, которые использовали для ее создания.

Пробки в Барнауле.
Пробки в Барнауле.
Скрин с сайта.

Зачем Барнаулу платные парковки

— Вы — сторонник платных парковок. Почему?

— Бесконечно расширять узкие места невозможно. Можно сравнить с рекой: сколько ни готовься к паводку, вода из берегов все равно выйдет. Поэтому весь мир вынужденно идет на то, чтобы ограничить число личных авто хотя в центрах городов. Я общался с немцами на форуме «Транспорт Сибири», и они удивлялись, что у нас можно парковать машины бесплатно. Для них это немыслимо.

Выезд с платной парковки в Барнауле.
Выезд с платной парковки в Барнауле.
altapress.ru

Посмотрите, сколько людей приезжают в центр и ставят машины на весь день. Они не ездят на них по служебным делам. Получается, что днем авто занимают пространство в центре, а по утрам и вечерам усугубляют пробки. Если благодаря платным парковкам часть из них пересядет на автобус или электротранспорт то это разгрузит город, улучшит экологию и даст стимул для развития общественного транспорта.

— Но сначала людям надо предложить нормальный общественный транспорт.

— Согласен. Это нужно делать параллельно. Транспорт у нас отстал от требований времени даже больше, чем дороги — на десятки лет. Город должен быть заинтересован в его развитии. А для этого нужно возрождать муниципальный общественный транспорт.

— А что еще город может сделать? Чиновники пробовали делать выделенные полосы для автобусов и троллейбусов на проспекте Ленина, но признали эту идею неудачной.

— Тот эксперимент был поверхностный: нанесли сплошную линию и букву «А» — и все. А нужен был огромный комплекс мер. Прежде всего — убрать места для парковок в карманы и установить камеры, чтобы штрафовать нарушителей. Без этого ничего не заработает.

— Не сильно удачным оказался и эксперимент с первой муниципальной платной парковкой у вокзала. После того, как выяснилось, что ей почти никто не пользуется, городские власти заявили, что не будут больше делать новые платные парковки. Как вы это прокомментируете?

— Думаю, людей отпугнули условия и тарифы. Сейчас бесплатно там можно оставить машину только на 20 минут, а этого может быть мало для того, чтобы встретить или проводить человека. Кроме того, можно было предусмотреть льготные абонементы для работников вокзала. Это бы дало маркетинговый эффект: люди бы видели, что на парковке стоит много авто, и охотнее бы пользовались ею.

Пустая платная парковка у вокзала.
Пустая платная парковка у вокзала.
altapress.ru

— Что случится с Барнаулом, если не будет платных парковок в центре?

— У нас уже можно наблюдать, как люди паркуются вторым и даже третьим рядом на «аварийке» — совсем как в Москве и Петербурге. И невозможно приехать на встречу и запарковаться там, где тебе надо — приходится кружить по окрестностям. И с каждым годом пропускная способность улиц будет меньше, а пробки — протяженнее.

Нужны ли Барнаулу велодорожки

— Может ли велосипед хотя бы на лето стать альтернативной личной машине и общественному транспорту?

— Не думаю, если честно. Это станет возможно только тогда, когда появится удобная инфраструктура для пешеходов — широкие и ровные тротуары. Тогда можно будет подумать, реально ли на них создать велодорожки. Я против того, чтобы делать их на проезжей части — с манерой вождения наших водителей это очень опасно.

— Но в Европе велодорожки делают именно на проезжей части.

— Там города спроектированы по-другому. У них мало магистралей, по которым должны выехать из каждого квартала жители 20−30 многоэтажек. У них нет такой высотной застройки, поэтому интенсивность и скорость движения совсем другие.

Пробка на ул. Советской армии в Барнауле.
Пробка на ул. Советской армии в Барнауле.
altapress.ru

Кто отвечает за борьбу с пробками

— Как сейчас распределяется ответственность за организацию дорожного движения между ГИБДД и мэрией?

— С 2014 года у ГИБДД остались только надзорные функции. Их приглашают на совещания, комиссии, но теперь даже проектную документацию с ними не согласовывают. Все решения принимают чиновники.

Но нужно понимать, что отдел, отвечающий за организацию дорожного движения во всем городе — это два человека. Отдел транспорта — три. Это грамотные специалисты с профильным образованием, но с каждым годом на них сваливается все больше бумажной работы: бесконечные отчеты, жалобы. По сути, их отделы превращаются в статистические ведомства. У специалистов зачастую даже нет времени сесть и подумать, как улучшить ситуацию на том или ином участке.

— А как должна быть устроена работа?

— В большинстве крупных городов, в том числе в соседних Новосибирске, Кемерово и Красноярске, есть центры организации дорожного движения (ЦОДД). Они регулярно мониторят проблемы в транспортной инфраструктуре и придумывают, как их можно решить. А в Москве и Петербурге у ЦОДДов есть даже полномочия самими штрафовать нарушителей правил парковки и увозить их машины на штрафстроянку.

Кстати, по новому закону ФЗ-443 местные власти обязали заниматься таким мониторингом. В Барнауле эти функции можно отдать дорожникам — муниципальному «Автодорстрою», который занимается содержанием дорог. И со временем развить на его базе полноценный ЦОДД.

Кто такой Василий Попов?

Василий Попов.
Василий Попов.
Анна Зайкова

Василий Сергеевич Попов родился 10 августа 1988 года в селе Родино Алтайского края. Окончил АлтГТУ с двумя дипломами — по специальностям «организация и безопасность движения» и «наземные транспортные комплексы». В 2011−16 годах работал в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Сейчас занимается научно-исследовательской работой в области организации дорожного движения и транспортного обслуживания в других регионах.

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