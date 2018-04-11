Было густо, стало пусто: барнаульцы игнорируют платную парковку у вокзала

Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Платная парковка на Привокзальной площади. Фото : Анна Зайкова. Дорожные знаки в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Дорожные знаки в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Дорожные знаки в Барнауле. Фото : Анна Зайкова. Дорожные знаки в Барнауле. Фото : Анна Зайкова.

Фотокорреспондент altapress.ru побывал на парковке в 10 утра 11 апреля. В это время на площадке было занято 8 мест из 150.

По словам горожан, которые часто бывают у вокзала, такую картину можно наблюдать в любой день и в любое время: большинство мест пустуют всегда.

Однако в администрации Барнаула в ответ на запрос altapress.ru сообщили, что ежедневно услугами платной парковки у вокзала пользуются в среднем 1020 водителей транспортных средств. Средний чек — 50 рублей.

На вопрос, сколько средств удалось выручить за 4,5 месяца работы паркинга, чиновники не ответили.

Вероятно, в администрации считают трафик по количеству открываний шлагбаума. Это некорректно: часть водителей может заезжать и выезжать несколько раз (чтобы уложиться в бесплатные 20 минут). Кроме того, здесь между рейсами ненадолго останавливаются пригородные автобусы.

Таксисты негодуют

Один из дежуривших на Привокзальной площади таксистов рассказал, что ни он, ни его коллеги не пользуются услугами платного паркинга. Они считают стоимость (50 рублей в час) слишком высокой. "Бесплатных 20 минут не всегда хватает. Особенно встречающим и провожающим", — говорит он.

Собеседник признался, что останавливается у вокзала в запрещенном для этого месте. Также делают большинство других таксистов несмотря на то, что сотрудники ГИБДД часто эвакуируют стоящие под знаком "Остановка запрещена" машины.

Барнаульский таксист:

— Сделали что попало! Раньше здесь всегда можно было оставить машину, а теперь такая огромная площадь стоит пустая — кому от этого лучше стало? И бесплатно нигде поблизости машину не оставишь — везде знаки запрещающие расставили. Если уж берете плату, то дайте бесплатную альтернативу!

Работников обвинили в работе "на свой карман"

Барнаульцы в социальных сетях сообщают, что сотрудники парковки не выдают чеки.

Светлана Шаповалова,

жительница Барнаула (пост в Facebook от 30 марта):

— Сегодня впервые приехала на единственную платную парковку в Барнауле на вокзале, простояла 21 минуту, и пришлось ехать в другой конец парковки чтобы заплатить 50 рублей. Охранник из будки и не подумал выдать чек. Забрал деньки и сказал езжайте, мол, я вас выпущу.

Другая жительница города под этим постом пожаловалась на то, что охранники парковки грубят и ругаются на посетителей.

Были вопросы и у прокуратуры

В середине марта прокуратура выявила два нарушения на стоянке у ж/д-вокзала. Ревизоры не увидели на парковке вывеску с наименованием оказывающей услуги организации, ее адресом режим работы и другой положенной по закону информации.

Кроме того, на территории парковки правоохранители насчитали всего восемь парковочных мест для инвалидов вместо положенных 15. Более того, на момент проверки на этих местах стояли машины без знаков "Инвалид", хотя свободных мест вокруг было предостаточно.

По результатам проверки два должностных лица привлекли к административной ответственности, а руководитель муниципального "Автодорстроя" (оператор парковки) получил от прокуратуры представление.

Когда парковку сделали платной?

Парковка на Привокзальной площади стала платной с 25 ноября 2017 года. Это первая и пока единственная платная муниципальная стоянка. От услуг частных инвесторов решили отказаться, так как им нужна быстрая окупаемость, а это возможно либо при масштабном внедрении платных парковок, либо при высокой стоимости размещения.

Оставить машину на час здесь стоит 50 рублей, абонемент на сутки продают за 150 рублей, на месяц — за 3 тыс. рублей. Собранные с автомобилистов деньги мэрия пообещала тратить на благоустройство Привокзальной площади.

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