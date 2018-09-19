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Архитектор Деринг предлагает строить в Барнауле Сколково и рыть тоннель под вокзалом

Автотоннель под вокзалом, сельскохозяйственное «Сколково», преображение исторической части города и логистические сети для азиатских потоков. Такие проекты могут войти в мастер-план стратегии развития Барнаула, считает архитектор Александр Деринг. По его словам, документ должен стать основой для разработки генерального плана развития города.

Александр Деринг
Александр Деринг
Дмитрий Лямзин

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской «Классика»:

Генпланы только определяет функциональные зоны территорий поселений. Здесь можно строить жилой дом, здесь коммерческий объект, а там — производство. Мастер-план же сосредоточивает на достижении нескольких целей, важных для конкретного города. Опираясь на них, генплан готовит территорию — выделяет функциональные зоны для строительства проектов.

В создании стратегического мастер-плана участвуют стейкхолдеры (заинтересованные стороны) — власти, горожане, компании и инвесторы. Они обеспечивают возможности для города, а также могут требовать исполнение задач.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской «Классика»:

Такая практика развития городов использовалась в плановой экономике. У нас был план на пятилетку и так далее. Опираясь на него, мы проектировали города с точность до здания, чтобы прийти к плану.

Что нужно Барнаулу

По мнению Деринга, Барнаулу стоит сосредоточится на решении транспортной проблемы, а также постараться насытить город рабочими местами и в конечном итоге — деньгами.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской «Классика»:

Мы должны думать о том, как построить тоннель под вокзалом, чтобы перенаправить транспортные потоки из центра города в спальные районы. Но не только. Нужно развивать комфортный общественный транспорт — доказано, что даже десять автомобильных полос не решат проблемы передвижения по городу. Со временем и они перегрузятся.

Фотофакты. Архитекторы предлагают построить «Агротехнопарк» — мощный бренд Алтайского края
Недвижимость

Также архитектор предлагает использовать аграрный потенциал Алтайского края и создать в Барнауле свое сельскохозяйственное «Сколково» — центр по разработке инновационных технологий для отрасли.

Идея давно обсуждается. Например, институт архитектуры и дизайна АлтГТУ создал проект строительства многофункционального общественно-делового центра «Агротехнопарк». Это должен быть комплекс зданий и территорий для научно-исследовательской, экспериментальной и выставочной работы. В идеале он может стать брендом Барнаула — столицы аграрного края.

Еще одно направление — логистика. Построив современные логистические центры, Барнаул может перехватывать товарные потоки из средней Азии в Новосибирск и дальше. Это позволит развивать переработку продукции, создавать в городе рабочие места, улучшать его экономику.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской «Классика»:

Еще мы должны думать о том, как развивать историческую часть Барнаула. При умелом подходе можно создать рентабельный проект. Конечно, речь идет о восстановлении памятников архитектуры, формировании привлекательного облика города и насыщении его востребованным бизнесом.

Что происходит с генпланом

Барнаул готовится принять новый генеральный план развития до 2036 года. Мэрия презентовала проект градостроительному совету. Сейчас начинается серия обсуждений в профессиональном сообществе.

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