Архитектор Деринг предлагает строить в Барнауле Сколково и рыть тоннель под вокзалом

Автотоннель под вокзалом, сельскохозяйственное «Сколково», преображение исторической части города и логистические сети для азиатских потоков. Такие проекты могут войти в мастер-план стратегии развития Барнаула, считает архитектор Александр Деринг. По его словам, документ должен стать основой для разработки генерального плана развития города.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Генпланы только определяет функциональные зоны территорий поселений. Здесь можно строить жилой дом, здесь коммерческий объект, а там — производство. Мастер-план же сосредоточивает на достижении нескольких целей, важных для конкретного города. Опираясь на них, генплан готовит территорию — выделяет функциональные зоны для строительства проектов.

В создании стратегического мастер-плана участвуют стейкхолдеры (заинтересованные стороны) — власти, горожане, компании и инвесторы. Они обеспечивают возможности для города, а также могут требовать исполнение задач.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Такая практика развития городов использовалась в плановой экономике. У нас был план на пятилетку и так далее. Опираясь на него, мы проектировали города с точность до здания, чтобы прийти к плану.

Что нужно Барнаулу

По мнению Деринга, Барнаулу стоит сосредоточится на решении транспортной проблемы, а также постараться насытить город рабочими местами и в конечном итоге — деньгами.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Мы должны думать о том, как построить тоннель под вокзалом, чтобы перенаправить транспортные потоки из центра города в спальные районы. Но не только. Нужно развивать комфортный общественный транспорт — доказано, что даже десять автомобильных полос не решат проблемы передвижения по городу. Со временем и они перегрузятся.

Также архитектор предлагает использовать аграрный потенциал Алтайского края и создать в Барнауле свое сельскохозяйственное «Сколково» — центр по разработке инновационных технологий для отрасли.

Идея давно обсуждается. Например, институт архитектуры и дизайна АлтГТУ создал проект строительства многофункционального общественно-делового центра «Агротехнопарк». Это должен быть комплекс зданий и территорий для научно-исследовательской, экспериментальной и выставочной работы. В идеале он может стать брендом Барнаула — столицы аграрного края.

Еще одно направление — логистика. Построив современные логистические центры, Барнаул может перехватывать товарные потоки из средней Азии в Новосибирск и дальше. Это позволит развивать переработку продукции, создавать в городе рабочие места, улучшать его экономику.

Александр Деринг,

архитектор , руководитель мастерской «Классика»:

Еще мы должны думать о том, как развивать историческую часть Барнаула. При умелом подходе можно создать рентабельный проект. Конечно, речь идет о восстановлении памятников архитектуры, формировании привлекательного облика города и насыщении его востребованным бизнесом.

Что происходит с генпланом

Барнаул готовится принять новый генеральный план развития до 2036 года. Мэрия презентовала проект градостроительному совету. Сейчас начинается серия обсуждений в профессиональном сообществе.