Суд рассмотрит дело о сносе исторической усадьбы в Барнауле

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.

Основанием для отказа стало то, что нет акта натурного обследования здания и недостаточно библиографических справок об его историко-культурной ценности.

По словам представителя «Гражданского патруля» в Барнауле Игоря Берга, здание усадьбы еще можно спасти:

«Сейчас рабочие активно разбирают советское здание, которое не имеет архитектурной ценности. Основное здание есть еще возможность оставить, так как ценные архитектурные элементы сохранены», — сказал правозащитник.

Ранее Генпрокуратура РФ не поддержала барнаульцев в спасении исторических зданий усадьбы купца Михайлова. По оценке федерального ведомства, передача объекта прокуратуре не противоречила закону, поскольку осуществлена по истечению 12 лет с момента исключения из числа объектов культурного наследия. В 2006 году здания отдали в федеральную собственность, а право управления закрепили за алтайской прокуратурой.

Как ранее писал altapress.ru, 19 марта на ул. Партизанской, 97 начали разбирать двухэтажный флигель, чтобы на расчищенном месте построить здание для прокуратуры.

Эксперты и ряд городских депутатов считают, что строительство 8-этажного здания краевой прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской спровоцирует заторы и вызовет другие неудобства для водителей.