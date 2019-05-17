Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 мая 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Суд рассмотрит дело о сносе исторической усадьбы в Барнауле

Общественная организация «Гражданский патруль» направила иск в суд. Правозащитники требуют признать незаконным отказ Алтайохранкультуры внести усадьбу купца Михайлова в реестр выявленных объектов культурного наследия, сообщает politsib.ru.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Основанием для отказа стало то, что нет акта натурного обследования здания и недостаточно библиографических справок об его историко-культурной ценности.

По словам представителя «Гражданского патруля» в Барнауле Игоря Берга, здание усадьбы еще можно спасти:

«Сейчас рабочие активно разбирают советское здание, которое не имеет архитектурной ценности. Основное здание есть еще возможность оставить, так как ценные архитектурные элементы сохранены», — сказал правозащитник.

Ранее Генпрокуратура РФ не поддержала барнаульцев в спасении исторических зданий усадьбы купца Михайлова. По оценке федерального ведомства, передача объекта прокуратуре не противоречила закону, поскольку осуществлена по истечению 12 лет с момента исключения из числа объектов культурного наследия. В 2006 году здания отдали в федеральную собственность, а право управления закрепили за алтайской прокуратурой.

Как ранее писал altapress.ru, 19 марта на ул. Партизанской, 97 начали разбирать двухэтажный флигель, чтобы на расчищенном месте построить здание для прокуратуры.

Эксперты и ряд городских депутатов считают, что строительство 8-этажного здания краевой прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской спровоцирует заторы и вызовет другие неудобства для водителей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость