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11 апреля 9°C

Власти не смогли защитить от сноса историческую усадьбу в Барнауле

Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия отказалось признавать усадьбу купца Михайлова историческим памятником. Об этом сообщили активисты «Гражданского патруля».

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Основанием для отказа стало то, что нет акта натурного обследования здания и недостаточно библиографических справок об его историко-культурной ценности.

Начальник Алтайохранкультуры Александр Урбах также отметил, что в полномочия ведомства не входит оценка законности решения об исключении памятника из-под охраны государства.

По данным краеведа Данила Дегтярева, из 31 объекта, исключенного тогда из реестра, 19 уже безвозвратно утеряны как памятники архитектуры, а из 12 оставшихся четыре — заброшены и один (усадьба Михайлова) находится под угрозой сноса.

Активисты отмечают, что ответ ведомства оценивают как «трусость». Дегтярев провел одиночный пикет у стен Алтайохранкультуры. Специалисты ведомства пообещали вернуться к рассмотрению вопроса, если будут предоставлены дополнительные данные о ценности построек.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Тем временем юристы «Гражданского патруля» изучат вопрос с юристами. «Возможно, мы будем обращаться в суд», — добавил представитель общественной организации в Барнауле Игорь Берг.

Как ранее писал altapress.ru, 19 марта на ул. Партизанской, 97 начали разбирать двухэтажный флигель, чтобы на расчищенном месте построить здание для прокуратуры.

27 марта в Барнауле прошел санкционированный пикет горожан, протестующих против строительства.

Пикет против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года.
Пикет против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Эксперты и ряд городских депутатов считают, что строительство 8-этажного здания краевой прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской спровоцирует заторы и вызовет другие неудобства для водителей.

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