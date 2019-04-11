Власти не смогли защитить от сноса историческую усадьбу в Барнауле

Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия отказалось признавать усадьбу купца Михайлова историческим памятником. Об этом сообщили активисты «Гражданского патруля».

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.

Основанием для отказа стало то, что нет акта натурного обследования здания и недостаточно библиографических справок об его историко-культурной ценности.

Начальник Алтайохранкультуры Александр Урбах также отметил, что в полномочия ведомства не входит оценка законности решения об исключении памятника из-под охраны государства.

По данным краеведа Данила Дегтярева, из 31 объекта, исключенного тогда из реестра, 19 уже безвозвратно утеряны как памятники архитектуры, а из 12 оставшихся четыре — заброшены и один (усадьба Михайлова) находится под угрозой сноса.

Активисты отмечают, что ответ ведомства оценивают как «трусость». Дегтярев провел одиночный пикет у стен Алтайохранкультуры. Специалисты ведомства пообещали вернуться к рассмотрению вопроса, если будут предоставлены дополнительные данные о ценности построек.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Тем временем юристы «Гражданского патруля» изучат вопрос с юристами. «Возможно, мы будем обращаться в суд», — добавил представитель общественной организации в Барнауле Игорь Берг.

Как ранее писал altapress.ru, 19 марта на ул. Партизанской, 97 начали разбирать двухэтажный флигель, чтобы на расчищенном месте построить здание для прокуратуры.

27 марта в Барнауле прошел санкционированный пикет горожан, протестующих против строительства.

Пикет против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Эксперты и ряд городских депутатов считают, что строительство 8-этажного здания краевой прокуратуры на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской спровоцирует заторы и вызовет другие неудобства для водителей.