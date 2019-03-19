В Барнауле уже начали разбирать историческое здание, чтобы построить прокуратуру

Флигель на Партизанской, 97 — часть усадьбы купца Михайлова. Вместе с соседним домом на пр. Социалистическом, 52 в 1994 году он получил статус памятника культуры. Однако в 2006 году экспертная комиссия решила, что объект больше не представляет ценности и лишила его статуса памятника.
Еще летом 2018 года в этих зданиях размещался онкодиспансер, но сейчас его сотрудники покинули помещение. Участок отведен для строительства восьмиэтажного здания прокуратуры с парковкой во внутреннем дворе и в цоколе.
Общественность возмутилась предстоящему сносу старинных зданий. Историк Данил Дегтярев планировал доказать, что статус охраняемого объекта необходимо восстановить. По закону о памятниках культуры, говорил он, вновь выявленные объекты нельзя сносить до проведения экспертизы, которая подтвердит или опровергнет их ценность.
Отметим, что историк и краевед Марина Целищева сообщает, что в архивах НПЦ «Наследие» сохранились сведения о том, что кирпичное двухэтажное здание на пр. Социалистическом, 52 по-прежнему имеет статус охраняемого объекта. «Это так называемый потерянный памятник. Но восстановить его статус при желании крайохранкультуры можно», — считает Целищева.
В крайохранкультуре продолжают настаивать, что объекты не имеют статуса памятника, но готовы запросить дополнительную информацию в соответствующих инстанциях.