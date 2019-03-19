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В Барнауле уже начали разбирать историческое здание, чтобы построить прокуратуру

В Барнауле на ул. Партизанской, 97 начали разбирать двухэтажный флигель, построенный в начале прошлого века. Историк Данил Дегтярев сообщил altapress.ru, что у дома демонтировали окна. На расчищенном участке планируют построить здание прокуратуры.

Демонтаж флигеля.
Демонтаж флигеля.
Евгений Клепиков.

Флигель на Партизанской, 97 — часть усадьбы купца Михайлова. Вместе с соседним домом на пр. Социалистическом, 52 в 1994 году он получил статус памятника культуры. Однако в 2006 году экспертная комиссия решила, что объект больше не представляет ценности и лишила его статуса памятника.

Еще летом 2018 года в этих зданиях размещался онкодиспансер, но сейчас его сотрудники покинули помещение. Участок отведен для строительства восьмиэтажного здания прокуратуры с парковкой во внутреннем дворе и в цоколе.

Общественность возмутилась предстоящему сносу старинных зданий. Историк Данил Дегтярев планировал доказать, что статус охраняемого объекта необходимо восстановить. По закону о памятниках культуры, говорил он, вновь выявленные объекты нельзя сносить до проведения экспертизы, которая подтвердит или опровергнет их ценность.

Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом.
Усадьба купца Михайлова на пр. Социалистическом.
Дмитрий Лямзин.

Отметим, что историк и краевед Марина Целищева сообщает, что в архивах НПЦ «Наследие» сохранились сведения о том, что кирпичное двухэтажное здание на пр. Социалистическом, 52 по-прежнему имеет статус охраняемого объекта. «Это так называемый потерянный памятник. Но восстановить его статус при желании крайохранкультуры можно», — считает Целищева.

В крайохранкультуре продолжают настаивать, что объекты не имеют статуса памятника, но готовы запросить дополнительную информацию в соответствующих инстанциях.

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