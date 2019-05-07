Генпрокуратура прокомментировала снос исторической усадьбы в Барнауле

Генпрокуратура РФ не поддержала барнаульцев в спасении исторических зданий усадьбы купца Михайлова на пересечении пр. Социалистического и ул. Партизанской. Ответ ведомства по поводу спорной ситуации с потерянным памятником пришел в общественную организацию «Гражданский патруль».

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.

По оценке федерального ведомства, передача объекта прокуратуре не противоречила закону, поскольку осуществлена по истечению 12 лет с момента исключения из числа объектов культурного наследия. В 2006 году здания отдали в федеральную собственность, а право управления закрепили за алтайской прокуратурой.

«На земельном участке в настоящее время ведётся архитектурно-строительное проектирование для строительства объектов капитального строительства. Все мероприятия проводятся в строгом соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования, с учетом нормативов градостроительного проектирования», — говорится в ответе ведомства.

Как отмечают общественники, их просьбу приостановить снос исторических построек проигнорировали. Мнение Генпрокуратуры практически полностью совпадает с решением местного ведомства.

«В ближайшее время мы планируем обратиться в Алтайское краевое Законодательное Собрание с просьбой отменить постановление 2006 г. об исключении усадьбы из списков ОКН», — заявил представитель правозащитников Игорь Берг.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Напомним, на месте дореволюционных построек запланировали построить здание для офиса края. Одну из построек уже разобрали.

Ранее краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия отказалось признавать усадьбу купца Михайлова историческим памятником.

Активисты пытаются сохранить старое здание, которое не имеет статуса объекта культурного наследия, но представляет историческую ценность для барнаульцев.