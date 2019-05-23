Часть фасада исторического здания в Барнауле обрушилась на тротуар

Жители Барнаула сообщили об обрушении декоративных элементов фасада здания бывшего горного училища, которое находится на проспекте Красноармейском, 21. Об этом очевидцы рассказали в группе Barnaul22.

Согласно сервису «2ГИС», в здании находится корпус аграрного университета. По словам барнаульцев, занятия здесь давно не проходят.

«Судя по всему, у университета нет возможности делать ремонт. Также здание является памятником архитектуры. Занятия в этом корпусе давно не проходят, здание рушится и представляет опасность для жизни прохожих», — пишет барнаулец в городском паблике.

В конце 2018 года власти Барнаула потребовали привести в порядок фасады двух зданий в историческом центре краевой столицы — на пр. Красноармейский, 19 и 21. В одном из исков администрация Центрального района потребовала покрасить и отремонтировать фасад, оштукатурить стены, восстановить карниз и кирпичную кладку.

Что известно о здании

По адресу пр. Красноармейский 21 находится здание бывшего горного училища. Это часть знаменитого ансамбля Демидовской пощади, который формировался в начале XIX веке. Она спроектирована по примеру дворцовых площадей Санкт-Петербурга.