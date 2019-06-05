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5 июня 14°C

Не хватило воли: член президентского совета считает, что усадьбу Михайлова можно было спасти

При наличии политической воли историческую усадьбу купца Михайлова в Барнауле можно было спасти. Такое мнение 4 июня высказал Константин Михайлов, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который в составе большой делегации приехал в Алтайский край.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

По словам Константина Михайлова (однофамильца купца), именно ситуация вокруг сноса усадьбы ради строительства на этом месте нового здания прокуратуры стала лидером информационного потока в последние месяцы, если говорить о теме культурного наследия в Алтайском крае. Усадьба «оказалась знаменита только благодаря своей печальной судьбе».

Константин Михайлов,
член СПЧ, инициатор создания общественного движения «Архнадзор»:

Я следил за судьбой усадьбы со стороны. И вот со стороны мне кажется, что можно было при наличии политической воли пойти навстречу общественным защитникам и подумать о ее сохранении. Возможно, в каком-то компромиссном варианте, во встраивании ее в новый проект. Ничего невероятного в этом нет.

Он признал, что с формальной точки зрения усадьба не была памятником и ничто не препятствовало ее сносу. «Ничто не обязывало другие органы власти вмешиваться в ее судьбу. Что и объясняли несколько месяцев ее защитникам», — сказал он.

В Барнауле прошел пикет против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года.
В Барнауле прошел пикет против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Константин Михайлов,
член СПЧ, инициатор создания общественного движения «Архнадзор»:

Но общий итог этого процесса остался негативным. Причем для всех. Поражения на ниве культурного наследия, как правило, общие. Как и победы. Здесь нет выигравшей стороны. Барнаул, который не может похвастаться изобилием старинных зданий, потерял еще два.

Он призвал сделать из этой ситуации выводы и предложил проанализировать решения предыдущих лет, в том числе по выведению памятников из-под госохраны, предпринять меры по повторному выявлению этих объектов, «чтобы не терялись объекты исторической среды и не повторялись конфликты».

Он также подчеркнул, что важен и характер диалога по таким вопросам между общественниками и властью.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Константин Михайлов,
член СПЧ, инициатор создания общественного движения «Архнадзор»:

Мне кажется, что диалог вокруг усадьбы начался только тогда, когда непосредственная угроза сноса нависла уже над зданием. Диалог уже шел, я бы сказал, в экстраординарных формах: на пикетах, в судах.

Он предложил создать регулярно действующую общественную площадку для дискуссий.

Вице-премьер алтайского правительства Денис Губин сообщил, что общественный совет работает при Алтайохранкультуре.

А глава региона не согласился с тем, что в крае и Барнауле мало памятников культуры. По его словам, в крае их около 4,5 тысяч. «А это объем», — сказал он.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

К сожалению, до большей части руки не доходят в силу многих причин, в первую очередь, материального характера. Поэтому что-то теряем. Может быть, не в таких явных формах как снос. Годы делают свое дело.

Во время визита члены СПЧ осмотрят основные исторические памятники Барнаула и обсудят ситуацию на отдельном круглом столе.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова, чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года.
Анна Зайкова

Чем была ценна усадьба Михайлова?

Купец Михайлов построил городскую усадьбу на пересечении ул. Полковой (сейчас — ул. Партизанская) и пер. Соборного (пр. Социалистический) в 1908 году. К 1916 году в ней размещались жилой дом с торговыми помещениями, двухэтажный вспомогательный жилой дом и надворные постройки. В 1920 году усадьбу национализировали как «крупное владение». В последние несколько десятилетий в ней располагались отделения краевой онкополиклиники.

На первом этаже главного дома размещался крупный продовольственный магазин, здесь продавали бакалею и фрукты. На втором этаже жила семья самого купца. Вход туда был отдельным со стороны Партизанской. На втором этаже прямо над выходом к перекрестку был балкон, но он позже был утрачен.

Здание построили в так называемом «кирпичном стиле», который иногда называют еще «купеческой кладкой». Окна первого и второго этажа укрепили замковыми камнями и снабдили мощными перемычками. В здании был кирпичный подвал. Главный дом представлял собой хорошо сохранившийся образец городской постройки начала XX века с элементами народного деревянного зодчества. В целом усадьба ориентировалась на красную линию ул. Полковой и удачно оформляла перекресток.

Михайлов был предпринимателем средней руки, вел активную торговлю, в годы Первой мировой войны участвовал в сборе средств для помощи раненым солдатам и членам солдатских семей.

В Барнауле сохранялось лишь три кирпичных усадьбы дореволюционной постройки: Полякова на ул. Гоголя, Бухалова на ул. Интернациональной и Михайлова на ул. Партизанской. Всего же каменных и полукаменных построек дореволюционной эпохи в городе сохранилось около 250, большая часть из них утратила первоначальный облик. Поэтому, считает историк Данил Дегтярев, сохранившиеся до нашего времени без существенных изменений жилой дом и флигель представляют большую ценность. В Барнауле не осталось других кирпичных жилых домов с деревянной резьбой.

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