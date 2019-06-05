Не хватило воли: член президентского совета считает, что усадьбу Михайлова можно было спасти

При наличии политической воли историческую усадьбу купца Михайлова в Барнауле можно было спасти. Такое мнение 4 июня высказал Константин Михайлов, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который в составе большой делегации приехал в Алтайский край.

По словам Константина Михайлова (однофамильца купца), именно ситуация вокруг сноса усадьбы ради строительства на этом месте нового здания прокуратуры стала лидером информационного потока в последние месяцы, если говорить о теме культурного наследия в Алтайском крае. Усадьба «оказалась знаменита только благодаря своей печальной судьбе».

Константин Михайлов,

член СПЧ , инициатор создания общественного движения «Архнадзор»:

Я следил за судьбой усадьбы со стороны. И вот со стороны мне кажется, что можно было при наличии политической воли пойти навстречу общественным защитникам и подумать о ее сохранении. Возможно, в каком-то компромиссном варианте, во встраивании ее в новый проект. Ничего невероятного в этом нет.

Он признал, что с формальной точки зрения усадьба не была памятником и ничто не препятствовало ее сносу. «Ничто не обязывало другие органы власти вмешиваться в ее судьбу. Что и объясняли несколько месяцев ее защитникам», — сказал он.

В Барнауле прошел пикет против строительства здания краевой прокуратуры на месте старинной усадьбы купца Михайлова. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Константин Михайлов,

член СПЧ , инициатор создания общественного движения «Архнадзор»:

Но общий итог этого процесса остался негативным. Причем для всех. Поражения на ниве культурного наследия, как правило, общие. Как и победы. Здесь нет выигравшей стороны. Барнаул, который не может похвастаться изобилием старинных зданий, потерял еще два.

Он призвал сделать из этой ситуации выводы и предложил проанализировать решения предыдущих лет, в том числе по выведению памятников из-под госохраны, предпринять меры по повторному выявлению этих объектов, «чтобы не терялись объекты исторической среды и не повторялись конфликты».

Он также подчеркнул, что важен и характер диалога по таким вопросам между общественниками и властью.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Константин Михайлов,

член СПЧ , инициатор создания общественного движения «Архнадзор»:

Мне кажется, что диалог вокруг усадьбы начался только тогда, когда непосредственная угроза сноса нависла уже над зданием. Диалог уже шел, я бы сказал, в экстраординарных формах: на пикетах, в судах.

Он предложил создать регулярно действующую общественную площадку для дискуссий.

Вице-премьер алтайского правительства Денис Губин сообщил, что общественный совет работает при Алтайохранкультуре.

А глава региона не согласился с тем, что в крае и Барнауле мало памятников культуры. По его словам, в крае их около 4,5 тысяч. «А это объем», — сказал он.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

К сожалению, до большей части руки не доходят в силу многих причин, в первую очередь, материального характера. Поэтому что-то теряем. Может быть, не в таких явных формах как снос. Годы делают свое дело.

Во время визита члены СПЧ осмотрят основные исторические памятники Барнаула и обсудят ситуацию на отдельном круглом столе.

В Барнауле сносят комплекс усадьбы купца Михайлова , чтобы построить здание краевой прокуратуры. 27 марта 2019 года. Анна Зайкова

Чем была ценна усадьба Михайлова?

Купец Михайлов построил городскую усадьбу на пересечении ул. Полковой (сейчас — ул. Партизанская) и пер. Соборного (пр. Социалистический) в 1908 году. К 1916 году в ней размещались жилой дом с торговыми помещениями, двухэтажный вспомогательный жилой дом и надворные постройки. В 1920 году усадьбу национализировали как «крупное владение». В последние несколько десятилетий в ней располагались отделения краевой онкополиклиники.

На первом этаже главного дома размещался крупный продовольственный магазин, здесь продавали бакалею и фрукты. На втором этаже жила семья самого купца. Вход туда был отдельным со стороны Партизанской. На втором этаже прямо над выходом к перекрестку был балкон, но он позже был утрачен.

Здание построили в так называемом «кирпичном стиле», который иногда называют еще «купеческой кладкой». Окна первого и второго этажа укрепили замковыми камнями и снабдили мощными перемычками. В здании был кирпичный подвал. Главный дом представлял собой хорошо сохранившийся образец городской постройки начала XX века с элементами народного деревянного зодчества. В целом усадьба ориентировалась на красную линию ул. Полковой и удачно оформляла перекресток.

Михайлов был предпринимателем средней руки, вел активную торговлю, в годы Первой мировой войны участвовал в сборе средств для помощи раненым солдатам и членам солдатских семей.

В Барнауле сохранялось лишь три кирпичных усадьбы дореволюционной постройки: Полякова на ул. Гоголя, Бухалова на ул. Интернациональной и Михайлова на ул. Партизанской. Всего же каменных и полукаменных построек дореволюционной эпохи в городе сохранилось около 250, большая часть из них утратила первоначальный облик. Поэтому, считает историк Данил Дегтярев, сохранившиеся до нашего времени без существенных изменений жилой дом и флигель представляют большую ценность. В Барнауле не осталось других кирпичных жилых домов с деревянной резьбой.