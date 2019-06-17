Суд принудил мэрию Барнаула принять не нужный ей памятник промышленной архитектуры

Конкурсный управляющий «Барнаульского дрожжевого завода» только через суд смог принудить администрацию Барнаула принять одно из заводских зданий, являющееся объектом культурного наследия. Продать его на торгах не удалось даже после того, как цена объекта с участком снизилась в 10 раз. В мэрии же отказывались от «такого подарка» под разными предлогами.

Нужен для истории , но не нужен никому

Памятник промышленной архитектуры — здание на ул. Мамонтова, 305а — сегодня еще принадлежит заводу-банкроту. Зданию больше 100 лет, и чтобы кирпичная кладка не расходилась, «старичка» опоясали железным профилем.

Год назад, когда городские активисты начали бить в набат из-за его разрушения, архитектор Александр Деринг говорил: здесь могла бы разместиться новая культурная площадка, которая оживит исторический район и станет частью нового туристического маршрута. Он говорил, что это — один из немногих сохранившихся в городе памятников промышленной архитектуры.

Но нужный, казалось бы, для сохранения исторического наследия объект оказался не нужен ни кредиторам, ни покупателям, ни мэрии.

«Барнаульский дрожжевой завод». Январь 2018 года. Анна Зайкова

Трижды не продан

Желающих купить это здание с участком вообще не нашлось. Его трижды выставляли на торги, но заявку так никто и не подал — ни тогда, когда стартовая цена составляла 18,7 млн рублей, ни после ее снижения в 10 раз — до 1,88 млн рублей.

Кредиторы забрать объект в качестве отступного отказались, следует из материалов суда. А когда в октябре 2018 года конкурсный управляющий завода уведомил администрацию Барнаула о передаче его в муниципальную собственность, мэрия тоже отказалась.

Но альтернативы у мэрии, видимо, нет: нереализованное имущество компании-банкрота передается именно органу местного самоуправления по месту нахождения объекта, следует из закона «О банкротстве».

«Барнаульский дрожжевой завод». Январь 2018 года. Анна Зайкова

Аргументы мэрии

Между тем, представитель мэрии от принятия здания в муниципальную собственность отбивался и в ходе судебного разбирательства. То есть после того, как арбитражник обратился в суд с заявлением о понуждении горадминистрации принять имущество.

В мэрии объяснили, что уполномоченным органом для принятия имущества является комитет по муниципальной собственности города, а не администрация (то есть иск подан не к тому ответчику). Говорили, что здание — памятник регионального значения и, стало быть, принимать его в собственность должны власти региона.

Кроме того, «имущество не может быть использовано для обеспечения осуществления полномочий в решении вопросов местного значения», объясняли в мэрии Барнаула.

Однако суд аргументы мэрии не убедили: он удовлетворил требования конкурсного управляющего. Ненужный городу объект власти Барнаула обязаны принять в течение 10 дней после вступления судебного решения в силу.

Полное решение опубликовал арбитраж 14 июня, власти Барнаула еще могут попытаться его оспорить в течение 10 дней.

Дрожже-винокуренный завод в начале XX века. ok.ru/barnaul.y

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