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17 июня 19°C

Суд принудил мэрию Барнаула принять не нужный ей памятник промышленной архитектуры

Конкурсный управляющий «Барнаульского дрожжевого завода» только через суд смог принудить администрацию Барнаула принять одно из заводских зданий, являющееся объектом культурного наследия. Продать его на торгах не удалось даже после того, как цена объекта с участком снизилась в 10 раз. В мэрии же отказывались от «такого подарка» под разными предлогами.

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
Анна Зайкова

Нужен для истории, но не нужен никому

Памятник промышленной архитектуры — здание на ул. Мамонтова, 305а — сегодня еще принадлежит заводу-банкроту. Зданию больше 100 лет, и чтобы кирпичная кладка не расходилась, «старичка» опоясали железным профилем.

Год назад, когда городские активисты начали бить в набат из-за его разрушения, архитектор Александр Деринг говорил: здесь могла бы разместиться новая культурная площадка, которая оживит исторический район и станет частью нового туристического маршрута. Он говорил, что это — один из немногих сохранившихся в городе памятников промышленной архитектуры.

Но нужный, казалось бы, для сохранения исторического наследия объект оказался не нужен ни кредиторам, ни покупателям, ни мэрии.

&quot;Барнаульский дрожжевой завод&quot;. Январь 2018 года.
«Барнаульский дрожжевой завод». Январь 2018 года.
Анна Зайкова

Трижды не продан

Желающих купить это здание с участком вообще не нашлось. Его трижды выставляли на торги, но заявку так никто и не подал — ни тогда, когда стартовая цена составляла 18,7 млн рублей, ни после ее снижения в 10 раз — до 1,88 млн рублей.

Кредиторы забрать объект в качестве отступного отказались, следует из материалов суда. А когда в октябре 2018 года конкурсный управляющий завода уведомил администрацию Барнаула о передаче его в муниципальную собственность, мэрия тоже отказалась.

Но альтернативы у мэрии, видимо, нет: нереализованное имущество компании-банкрота передается именно органу местного самоуправления по месту нахождения объекта, следует из закона «О банкротстве».

&quot;Барнаульский дрожжевой завод&quot;. Январь 2018 года.
«Барнаульский дрожжевой завод». Январь 2018 года.
Анна Зайкова

Аргументы мэрии

Между тем, представитель мэрии от принятия здания в муниципальную собственность отбивался и в ходе судебного разбирательства. То есть после того, как арбитражник обратился в суд с заявлением о понуждении горадминистрации принять имущество.

В мэрии объяснили, что уполномоченным органом для принятия имущества является комитет по муниципальной собственности города, а не администрация (то есть иск подан не к тому ответчику). Говорили, что здание — памятник регионального значения и, стало быть, принимать его в собственность должны власти региона.

Кроме того, «имущество не может быть использовано для обеспечения осуществления полномочий в решении вопросов местного значения», объясняли в мэрии Барнаула.

Однако суд аргументы мэрии не убедили: он удовлетворил требования конкурсного управляющего. Ненужный городу объект власти Барнаула обязаны принять в течение 10 дней после вступления судебного решения в силу.

Полное решение опубликовал арбитраж 14 июня, власти Барнаула еще могут попытаться его оспорить в течение 10 дней.

Дрожже-винокуренный завод в начале XX века.
Дрожже-винокуренный завод в начале XX века.
ok.ru/barnaul.y

10 фактов о памятнике и заводе

  1. 1916 год — начало производства.
  2. Здание построило на берегу пруда Миролюбовское товарищество, главным партнером в нем был собственник Томского дрожзавода Дмитрий Зверев, бывший чиновник.
  3. Вводил завод распорядитель товарищества, известный в Барнауле человек Александр Окороков, четыре года спустя ставший первым в истории края главой исполнительной власти — комиссаром.
  4. До 1935 года завод выпускал и дрожжи, и спирт.
  5. В постсоветское время его акционировали.
  6. В 2009 году ключевыми акционерами были ТПК «Алекан» (33%), Василий Садков (гендиректор, около 15%) и Юрий Щербаков (член совета директоров, 31%).
  7. В 2010—2011 годах часть акций предприятия перешли под контроль «Изумрудной страны» (через фирму «Стройтак»).
  8. Завод был единственным предприятием в крае, выпускавшим хлебопекарные дрожжи.
  9. В феврале 2016 года «Барнаульский дрожжевой завод» повторил судьбу большинства других «изумрудных» предприятий — суд признал его банкротом. Завод прекратил работу.
  10. С того времени бесхозный, по сути, памятник культурного наследия продолжает ветшать и разрушаться.
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