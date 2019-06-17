Суд принудил мэрию Барнаула принять не нужный ей памятник промышленной архитектуры

Нужен для истории, но не нужен никому
Памятник промышленной архитектуры — здание на ул. Мамонтова, 305а — сегодня еще принадлежит заводу-банкроту. Зданию больше 100 лет, и чтобы кирпичная кладка не расходилась, «старичка» опоясали железным профилем.
Год назад, когда городские активисты начали бить в набат из-за его разрушения, архитектор Александр Деринг говорил: здесь могла бы разместиться новая культурная площадка, которая оживит исторический район и станет частью нового туристического маршрута. Он говорил, что это — один из немногих сохранившихся в городе памятников промышленной архитектуры.
Но нужный, казалось бы, для сохранения исторического наследия объект оказался не нужен ни кредиторам, ни покупателям, ни мэрии.
Трижды не продан
Желающих купить это здание с участком вообще не нашлось. Его трижды выставляли на торги, но заявку так никто и не подал — ни тогда, когда стартовая цена составляла 18,7 млн рублей, ни после ее снижения в 10 раз — до 1,88 млн рублей.
Кредиторы забрать объект в качестве отступного отказались, следует из материалов суда. А когда в октябре 2018 года конкурсный управляющий завода уведомил администрацию Барнаула о передаче его в муниципальную собственность, мэрия тоже отказалась.
Но альтернативы у мэрии, видимо, нет: нереализованное имущество компании-банкрота передается именно органу местного самоуправления по месту нахождения объекта, следует из закона «О банкротстве».
Аргументы мэрии
Между тем, представитель мэрии от принятия здания в муниципальную собственность отбивался и в ходе судебного разбирательства. То есть после того, как арбитражник обратился в суд с заявлением о понуждении горадминистрации принять имущество.
В мэрии объяснили, что уполномоченным органом для принятия имущества является комитет по муниципальной собственности города, а не администрация (то есть иск подан не к тому ответчику). Говорили, что здание — памятник регионального значения и, стало быть, принимать его в собственность должны власти региона.
Кроме того, «имущество не может быть использовано для обеспечения осуществления полномочий в решении вопросов местного значения», объясняли в мэрии Барнаула.
Однако суд аргументы мэрии не убедили: он удовлетворил требования конкурсного управляющего. Ненужный городу объект власти Барнаула обязаны принять в течение 10 дней после вступления судебного решения в силу.
Полное решение опубликовал арбитраж 14 июня, власти Барнаула еще могут попытаться его оспорить в течение 10 дней.
10 фактов о памятнике и заводе
- 1916 год — начало производства.
- Здание построило на берегу пруда Миролюбовское товарищество, главным партнером в нем был собственник Томского дрожзавода Дмитрий Зверев, бывший чиновник.
- Вводил завод распорядитель товарищества, известный в Барнауле человек Александр Окороков, четыре года спустя ставший первым в истории края главой исполнительной власти — комиссаром.
- До 1935 года завод выпускал и дрожжи, и спирт.
- В постсоветское время его акционировали.
- В 2009 году ключевыми акционерами были ТПК «Алекан» (33%), Василий Садков (гендиректор, около 15%) и Юрий Щербаков (член совета директоров, 31%).
- В 2010—2011 годах часть акций предприятия перешли под контроль «Изумрудной страны» (через фирму «Стройтак»).
- Завод был единственным предприятием в крае, выпускавшим хлебопекарные дрожжи.
- В феврале 2016 года «Барнаульский дрожжевой завод» повторил судьбу большинства других «изумрудных» предприятий — суд признал его банкротом. Завод прекратил работу.
- С того времени бесхозный, по сути, памятник культурного наследия продолжает ветшать и разрушаться.