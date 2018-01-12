Недвижимость

Обречен умереть? В Барнауле почти разрушился корпус завода — памятника архитектуры

Сегодня, 07:50.
Фоторепортажи

В Барнауле погибают два столетних памятника архитектуры — корпусы бывшего "Барнаульского дрожжевого завода". Один из них принадлежит обанкроченному предприятию и его безуспешно пытаются продать за символическую сумму. У второго с весны прошлого года есть новый хозяин, но это не спасает ситуацию. Между тем здания могли бы стать еще одной исторической жемчужиной краевой столицы и не только благодаря своей архитектуре. Когда-то на их месте стоял тот самый первый в мире паровой ползуновский двигатель.  Какие шансы у исторической ценности разбирался altapress.ru. 

В Барнауле вновь пытаются продать памятник архитектуры за 1 рубль

У "Барнаульского дрожжевого завода" довольно большая территория на улице Мамонтова. Еще несколько лет назад предприятие работало и выпускало профильную продукцию. Здесь были спортзал для сотрудников, гараж для техники, складские, офисные и производственные здания: об этом до сих пор свидетельствуют аккуратные таблички изумрудного цвета.

А еще о памятниках культуры заботились. Тот, что на Мамонтова, 305, стянули железным профилем, чтобы старая кирпичная кладка не расходилась. Второй, на Мамонтова, 242, полностью реставрировали по проекту мастерской "Классика" Александра Деринга: расчистили землю, которая накопилась за десятилетия и скрыла часть фасада, обновили кирпич, сделали водостоки и приспособили интерьер под современные офисные будни.

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.

Сейчас все мертво. В зданиях нет воды, света и отопления, поэтому их стены снаружи и изнутри покрыты инеем, а ночлежки бомжей пустуют. Здесь нет производственного оборудования. В кабинетах валяются когда-то важные юридические и бухгалтерские документы, в лаборатории — пробирки, колбы с реагентами, отдельные помещения засыпаны кучами хлора. В местах, где отвалилась штукатурка последних десятилетий, проглядывает историческая кирпичная кладка.

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.

Бывшие сотрудники забыли или не успели забрать модные сапожки на шпильках, удобные тапочки, кружки, книги, одежду. По когда-то режимному производственному предприятию бродят местные жители в поисках остатков материалов, которые могли бы пригодиться. Охраны, как и замков на дверях, корреспонденты altapress.ru  не встретили.

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.

Черная полоса в жизни завода тянется с 2015 года, когда Арбитражный суд Алтайского края ввел в отношении него процедуру наблюдения. Оперативным управлением предприятия занималась УК "Изумрудная страна". В 2016 началось банкротство и к этому моменту в реестр требований кредиторов включили 49,7 млн рублей. Имущество компании начали распродавать. Новых собственников очень быстро нашло оборудование, все современные корпусы предприятия купили в течение 2017 года, подтвердили altapress.ru представители конкурсного управляющего.

Историческое здание на Мамонтова, 305 осталось бесхозным. В декабре 2017 года конкурсный управляющий проводил открытые торги, заявив первоначальную сумму 1,8 млн рублей с понижением на каждом шаге на 10%, то есть на 180 тыс. рублей. Однако желающих побороться за имущество не нашлось, сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.

Второе историческое здание дрожжевого завода на Мамонтова, 242 в 2016 принадлежало ОАО "Калейдоскоп", весной 2017 года его передали в собственность физлицу. 

В краевом управлении госохраны объектов культурного наследия altapress.ru пояснили, что в 2016 году, после очередного визита инспекторов, памятники архитектуры были в удовлетворительном состоянии. Горожане рассказывают, что попасть на завод было невозможно, а особенно отчаянные нарывались на патруль сотрудников охраны. "Объект на особом контроле и инспекторы несколько раз посещали его в 2017 году", — говорят в управлении.

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.

Опять "Очень жаль"?

Историю с "Барнаульским дрожжевым заводом" на свет вытащили активисты "Народного фронта" (ОНФ) в Алтайском крае. Они разослали в СМИ пресс-релиз, в котором сообщили, что обнаружили памятник архитектуры в удручающем состоянии. Общественники надеются, что спасти его удастся благодаря Положению о региональном государственном надзоре в сфере охраны объектов культурного наследия, которое приняли в декабре 2017 года. Они направили обращение в управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края с просьбой принять меры. 

В ведомстве altapress.ru сообщили, что 10 января инспекторы осмотрели здание на Мамонтова, 242. По их оценкам, оно находится в аварийном состоянии и на восстановление уйдет не менее полумиллиона рублей. Сейчас специалисты готовят документы в правоохранительные органы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.

Также готовятся обращения в суд о понуждении собственника исполнить обязательства по сохранению объекта культурного наследия. "Когда новый собственник приобретал объект, он знал, что на него наложены охранные обязательства. Наша задача — подтолкнуть его к исполнению своих обязанностей и принять соответствующие меры для этого", — подчеркнули в управлении. 

Сохранять второй исторический памятник на Мамонтова, 305 придется либо самим управляющим, либо новым собственникам, если они найдутся в ближайшее время: в ближайшее время инспекторы нанесут визит и на этот объект, чтобы составить соответствующие документы.

Александр Деринг,
архитектор, руководитель мастерской "Классика":

— Комплекс барнаульского дрожзавода — это один из немногих сохранившихся памятников промышленной архитектуры в нашем городе. По нашим исследованиям, это был целый район с производственными, административными и жилыми домами. Многое из этого сохранилось. Главное здание завода очень выразительное и определяет силуэт участка ул. Мамонтова на ее южной стороне. Сам комплекс решен в стиле эклектика русской промышленной архитектуры рубежа XIX-XX веков.

Деринг полагает, что здесь могло бы разместиться новая культурная площадка, которая оживит этот район и станет частью нового туристического маршрута, начинающегося от еще одного памятника промышленной архитектуры — электростанции, через дрожзавод и до Никольского источника. "Очень жаль, если его постигнет судьба еще одного замечательного, но утраченного комплекса Кожзавода", — говорит архитектор.

Активисты ОНФ в Алтайском крае считают, что когда собственник не в состоянии содержать объект культурного наследия, власти должны содействовать его передаче собственнику или арендатору, способному взять на себя ответственность.

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.
"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года.

Справка

Дрожжевой завод в Барнауле построили на берегу заводского пруда в 1914 году. Это был проект Миролюбского товарищества "Дрожжево-винокуренный завод Зверева", где выпускали дрожжи, спирт, безалкогольные напитки. Объект культурного наследия ценят за особую, промышленную архитектуру прошлого столетия, а еще за то, что в 1765 году на его месте запустили первый универсальный паровой двигатель, который изобрел Иван Ползунов.

"Барнаульский дрожжевой завод".
"Барнаульский дрожжевой завод".

Данил Дегтярев,
кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета АлтГУ:

— Машину Ползунов строил в специальном здании, которое находилось рядом со стекольным заводом. В нем кроме самой машины была еще и печь для выплавки серебра — на ее примере машину потом и испытывали. Ползуновского здания, как и машины, не сохранилось. В середине XIX века канул в Лету и стекольный завод. Его постройки тоже разломали. Поэтому, когда в 1914 году приступили к сооружению дрожжевого завода, там было пустое место. То есть здание на Мамонтова, 242 находится примерно на том месте, где строилась паровая машина. 

Предприятие пережило горячие революционные годы, работало по профилю в советский период и, например, в 1964 году выпустило почти 5 тысяч тонн дрожжей, которые отгружали в Новосибирск, Казахстан, Киргизию и Амурскую область, свидетельствует Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края. В 1992 году его приватизировали и началась череда смены собственников отдельных корпусов. В итоге — банкротство и аварийное состояние памятников архитектуры. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus
Предложения застройщиков
Партизанская, 149 Партизанская, 149
ул. Никитина, 107 ул. Никитина, 107
"Радужный Спутник" "Радужный Спутник"
ул. Пролетарская, 148 ул. Пролетарская, 148
Жилой комплекс "Изумрудный"  Жилой комплекс "Изумрудный" 
Новоалтайск, ул. Прудская, 13 Новоалтайск, ул. Прудская, 13