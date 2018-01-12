Обречен умереть? В Барнауле почти разрушился корпус завода — памятника архитектуры

"Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Январь 2018 года. Фото : Анна Зайкова. "Барнаульский дрожжевой завод". Фото : library.altspu.ru.

У "Барнаульского дрожжевого завода" довольно большая территория на улице Мамонтова. Еще несколько лет назад предприятие работало и выпускало профильную продукцию. Здесь были спортзал для сотрудников, гараж для техники, складские, офисные и производственные здания: об этом до сих пор свидетельствуют аккуратные таблички изумрудного цвета.

А еще о памятниках культуры заботились. Тот, что на Мамонтова, 305, стянули железным профилем, чтобы старая кирпичная кладка не расходилась. Второй, на Мамонтова, 242, полностью реставрировали по проекту мастерской "Классика" Александра Деринга: расчистили землю, которая накопилась за десятилетия и скрыла часть фасада, обновили кирпич, сделали водостоки и приспособили интерьер под современные офисные будни.

Сейчас все мертво. В зданиях нет воды, света и отопления, поэтому их стены снаружи и изнутри покрыты инеем, а ночлежки бомжей пустуют. Здесь нет производственного оборудования. В кабинетах валяются когда-то важные юридические и бухгалтерские документы, в лаборатории — пробирки, колбы с реагентами, отдельные помещения засыпаны кучами хлора. В местах, где отвалилась штукатурка последних десятилетий, проглядывает историческая кирпичная кладка.

Бывшие сотрудники забыли или не успели забрать модные сапожки на шпильках, удобные тапочки, кружки, книги, одежду. По когда-то режимному производственному предприятию бродят местные жители в поисках остатков материалов, которые могли бы пригодиться. Охраны, как и замков на дверях, корреспонденты altapress.ru не встретили.

Черная полоса в жизни завода тянется с 2015 года, когда Арбитражный суд Алтайского края ввел в отношении него процедуру наблюдения. Оперативным управлением предприятия занималась УК "Изумрудная страна". В 2016 началось банкротство и к этому моменту в реестр требований кредиторов включили 49,7 млн рублей. Имущество компании начали распродавать. Новых собственников очень быстро нашло оборудование, все современные корпусы предприятия купили в течение 2017 года, подтвердили altapress.ru представители конкурсного управляющего.

Историческое здание на Мамонтова, 305 осталось бесхозным. В декабре 2017 года конкурсный управляющий проводил открытые торги, заявив первоначальную сумму 1,8 млн рублей с понижением на каждом шаге на 10%, то есть на 180 тыс. рублей. Однако желающих побороться за имущество не нашлось, сказано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Второе историческое здание дрожжевого завода на Мамонтова, 242 в 2016 принадлежало ОАО "Калейдоскоп", весной 2017 года его передали в собственность физлицу.

В краевом управлении госохраны объектов культурного наследия altapress.ru пояснили, что в 2016 году, после очередного визита инспекторов, памятники архитектуры были в удовлетворительном состоянии. Горожане рассказывают, что попасть на завод было невозможно, а особенно отчаянные нарывались на патруль сотрудников охраны. "Объект на особом контроле и инспекторы несколько раз посещали его в 2017 году", — говорят в управлении.

Опять "Очень жаль"?

Историю с "Барнаульским дрожжевым заводом" на свет вытащили активисты "Народного фронта" (ОНФ) в Алтайском крае. Они разослали в СМИ пресс-релиз, в котором сообщили, что обнаружили памятник архитектуры в удручающем состоянии. Общественники надеются, что спасти его удастся благодаря Положению о региональном государственном надзоре в сфере охраны объектов культурного наследия, которое приняли в декабре 2017 года. Они направили обращение в управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края с просьбой принять меры.

В ведомстве altapress.ru сообщили, что 10 января инспекторы осмотрели здание на Мамонтова, 242. По их оценкам, оно находится в аварийном состоянии и на восстановление уйдет не менее полумиллиона рублей. Сейчас специалисты готовят документы в правоохранительные органы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Также готовятся обращения в суд о понуждении собственника исполнить обязательства по сохранению объекта культурного наследия. "Когда новый собственник приобретал объект, он знал, что на него наложены охранные обязательства. Наша задача — подтолкнуть его к исполнению своих обязанностей и принять соответствующие меры для этого", — подчеркнули в управлении.

Сохранять второй исторический памятник на Мамонтова, 305 придется либо самим управляющим, либо новым собственникам, если они найдутся в ближайшее время: в ближайшее время инспекторы нанесут визит и на этот объект, чтобы составить соответствующие документы.

Александр Деринг,

архитектор, руководитель мастерской "Классика":

— Комплекс барнаульского дрожзавода — это один из немногих сохранившихся памятников промышленной архитектуры в нашем городе. По нашим исследованиям, это был целый район с производственными, административными и жилыми домами. Многое из этого сохранилось. Главное здание завода очень выразительное и определяет силуэт участка ул. Мамонтова на ее южной стороне. Сам комплекс решен в стиле эклектика русской промышленной архитектуры рубежа XIX-XX веков.

Деринг полагает, что здесь могло бы разместиться новая культурная площадка, которая оживит этот район и станет частью нового туристического маршрута, начинающегося от еще одного памятника промышленной архитектуры — электростанции, через дрожзавод и до Никольского источника. "Очень жаль, если его постигнет судьба еще одного замечательного, но утраченного комплекса Кожзавода", — говорит архитектор.

Активисты ОНФ в Алтайском крае считают, что когда собственник не в состоянии содержать объект культурного наследия, власти должны содействовать его передаче собственнику или арендатору, способному взять на себя ответственность.

Справка

Дрожжевой завод в Барнауле построили на берегу заводского пруда в 1914 году. Это был проект Миролюбского товарищества "Дрожжево-винокуренный завод Зверева", где выпускали дрожжи, спирт, безалкогольные напитки. Объект культурного наследия ценят за особую, промышленную архитектуру прошлого столетия, а еще за то, что в 1765 году на его месте запустили первый универсальный паровой двигатель, который изобрел Иван Ползунов.

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета АлтГУ:

— Машину Ползунов строил в специальном здании, которое находилось рядом со стекольным заводом. В нем кроме самой машины была еще и печь для выплавки серебра — на ее примере машину потом и испытывали. Ползуновского здания, как и машины, не сохранилось. В середине XIX века канул в Лету и стекольный завод. Его постройки тоже разломали. Поэтому, когда в 1914 году приступили к сооружению дрожжевого завода, там было пустое место. То есть здание на Мамонтова, 242 находится примерно на том месте, где строилась паровая машина.

Предприятие пережило горячие революционные годы, работало по профилю в советский период и, например, в 1964 году выпустило почти 5 тысяч тонн дрожжей, которые отгружали в Новосибирск, Казахстан, Киргизию и Амурскую область, свидетельствует Красная книга объектов культурного наследия Алтайского края. В 1992 году его приватизировали и началась череда смены собственников отдельных корпусов. В итоге — банкротство и аварийное состояние памятников архитектуры.