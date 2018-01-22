"Не дадим!". Эксперты прокомментировали судьбу сгоревшего памятника архитектуры в Барнауле

Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru. Последствия пожара в здании конторы купца Морозова. 22 января 2018. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

В эфире телеканала "Катунь24" Сергей Боженко, замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, заявил: "Восстановить здание можно, но этим должен заниматься собственник".

Деревянный особняк на углу проспекта Социалистического и улицы Ползунова был когда-то торговым домом "А.Г. Морозов с сыновьями". Сергей Боженко говорит, что во времена революции здесь размещался ресторан. В советский период — биржа труда, деловой клуб, швейная фабрика.

В наши дни особняк занимали арендаторы — предприниматели разного профиля. Здание попадает в зону туркластера "Барнаул – горнозаводской город". В 2017 году, к открытию соседней пешеходной улицы Мало-Тобольской, его фасад обновили — окрасили в насыщенно-зеленый цвет. Внутри ремонт не проводили, уточнили в фирме "Иланд", которая арендовала здесь помещение. Зато, свидетельствует информация сайта "Недвижимость. Алтай", его хотели подать в апреле 2017 года за 15 млн рублей как земельный участок площадью 11,5 соток.

Архитектор Александр Деринг пишет на своей странице в соцсетях, что в огне погиб один из лучших памятников архитектуры Барнаула.

Александр Деринг,

архитектор, руководитель мастерской "Классика":

— Пожар не снимает с него охранный статус и если у кого-то есть иллюзии насчет того, чтобы там построить очередную го....ноархитектуру, глубоко ошибается! Не дадим!

Здание на Социалистической, 16 — это не единственный погибший в огне памятник архитектуры в Барнауле. В 1998 году сгорел и до сих пор не восстановлен универсальный магазин Торгового дома "Д.Н. Сухова сыновья" на углу проспекта Социалистического и пешеходной улицы Мало-Тобольской (1880 год постройки). Мэрия пытается за рубль продать его остатки с обязательством восстановить. В лот включен участок за 20 млн рублей. Желающих купить его пока нет.

Дом купца Поскотинова на Мало-Олонской, 21 горел 20 лет назад. Не восстановлен. Время разрушило в Барнауле бывший кожевенный и дрожжевой заводы, в плохом состоянии находится бывшая электростанция на ул. Промышленной, не ясна судьба бывшего Меде-, а позже Сереброплавильного завода и других памятники архитектуры, рассказал altapress.ru историк Данил Дегтярев.

Данил Дегтярев,

кандидат исторических наук, преподаватель исторического факультета АлтГУ:

— В последнее время в Барнауле не затихают скандалы, связанные с тем, что множество памятников истории и архитектуры, в том числе с официальным статусом памятника, оказались либо под угрозой уничтожения, либо в заброшенном состоянии. Если рассматривать каждый такой объект в отдельности, то может показаться, что имеет место какое-то досадное недоразумение или трагическое стечение обстоятельств. Но если взглянуть на проблему в целом, то напрашивается очень неприятный вывод: в нашем городе происходит тихая "война с памятниками". Яркая и самобытная история Барнаула стирается прямо на наших глазах.

Сергей Боженко,

замначальника комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

— Безумно жаль, что мы теряем одно здание за другим. Восстановить здание (Социалистический, 16) в принципе можно, но этим должен заниматься собственник. И для этого нужны обмерные чертежи.

Бывшие сотрудники НПЦ "Наследие", которые до недавних пор занимались учетом и сохранением памятников истории Алтайского края, говорят, что сгоревшее здание находится в частной собственности. Восстанавливать его должен будет тот, кого признают виновником пожара. Денег из бюджета на этот памятник можно и не ждать. Пока в управлении госохраны, куда частично передали архивы НПЦ, не готовы назвать собственника объекта. Эксперты полагают, что с большой долей вероятности памятник архитектуры так и останется в виде погоревших бревен. Любовь Никитина, бывший директор "Наследия" говорит, что обмерные чертежи готовили студенты АлтГТУ им "Ползунова" под руководством центра.

Справка

21 января в Барнауле горел дом на углу Социалистического и Ползунова. Площадь возгорания — около 200 кв. м. Огонь потушен, но пожарники до сих пор дежурят на объекте, чтобы ликвидировать мелкие очаги возгорания. После пожара здание уничтожено. Восстановить его удастся только отстроив заново. Для этого нужны обмерные чертежи.