Дым до неба: в исторической части Барнаула сгорело здание

В Барнауле сильно горело здание на Ползунова, 31 (на месте пересечения с пр. Социалистическим, около трамвайного кольца). По данным регионального управления МЧС вызов поступил в 12:50.
Пожар в Центральном районе. Фото: Миша Шуфутинский в vk.com/barneos22.
Пожар в Центральном районе. Фото: Миша Шуфутинский в vk.com/barneos22.
Пожар в Центральном районе. Фото: altapress.ru.
Пожар в Центральном районе. Фото: altapress.ru.
Пожар в Центральном районе. Фото: altapress.ru.
Пожар в Центральном районе. Фото: Александр Волобуев.
Пожар в Центральном районе. Фото: Александр Волобуев.
Пожар в Центральном районе. Фото: Александр Волобуев.
Согласно данным 2ГИС, в здании расположены магазины "Замки Plus", "Электрика", "Технодок", "Рыбалка", магазин сантехники, а также компании "Слэйт", "Абсолют такелаж центр", магазин ритуальных товаров "Иланд".
На месте работают пожарные.
Обновлено
Как уточнили в региональном управлении МЧС, на месте работали 79 человек, 25 единиц техники.
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