Дым до неба: в исторической части Барнаула сгорело здание

В Барнауле сильно горело здание на Ползунова, 31 (на месте пересечения с пр. Социалистическим, около трамвайного кольца). По данным регионального управления МЧС вызов поступил в 12:50.

Пожар в Центральном районе. Фото: Миша Шуфутинский в vk.com/barneos22. Пожар в Центральном районе. Фото: Миша Шуфутинский в vk.com/barneos22. Пожар в Центральном районе. Фото: altapress.ru. Пожар в Центральном районе. Фото: altapress.ru. Пожар в Центральном районе. Фото: altapress.ru. Пожар в Центральном районе. Фото: Александр Волобуев. Пожар в Центральном районе. Фото: Александр Волобуев. Пожар в Центральном районе. Фото: Александр Волобуев. Согласно данным 2ГИС, в здании расположены магазины "Замки Plus", "Электрика", "Технодок", "Рыбалка", магазин сантехники, а также компании "Слэйт", "Абсолют такелаж центр", магазин ритуальных товаров "Иланд". На месте работают пожарные. Обновлено Как уточнили в региональном управлении МЧС, на месте работали 79 человек, 25 единиц техники.