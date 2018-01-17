На Алтае росгвардейцы, не дожидаясь пожарных, спасли двух человек из горящего дома

Вчера, 20:28.
Происшествия

В Горно-Алтайске ночью трое сотрудников Росгвардии спасли двух человек из горящего дома.

Росгвардейцы спасли двух жителей Горно-Алтайска из горящего дома.
Росгвардейцы спасли двух жителей Горно-Алтайска из горящего дома. Фото: vk.com/rosgvardia_gornoaltaysk.

Пожар заметил ответственный по отделу вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Сергей Бедулин. Офицер увидел, как из частного дома клубами валит дым. Он передал информацию в дежурную часть Росгвардии, а оттуда на место происшествия направили ближайший экипаж.

Патрульные оценили ситуацию и поняли, что если будут дожидаться пожарных, то находящиеся в доме люди могут погибнуть. Поэтому росгвардейцы Евгений Бутусов, Иван Вязников и Дмитрий Камшилин решили самостоятельно эвакуировать погорельцев.

В сильно задымленной комнате они обнаружили двух человек 37 и 36 лет, которые из-за дыма и плохой видимости не могли самостоятельно выбраться из горящего дома.

Потерпевшим помогли покинуть помещение и оказали первую медицинскую помощь.

Также росгвардейцы нашли в здании газовый баллон, который мог взорваться. Не дожидаясь приезда пожарных они вынесли опасный предмет на улицу.

В пресс-службе МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания этого дома стало аварийное состояние электропроводки.

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