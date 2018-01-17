На Алтае росгвардейцы, не дожидаясь пожарных, спасли двух человек из горящего дома

В Горно-Алтайске ночью трое сотрудников Росгвардии спасли двух человек из горящего дома.
Пожар заметил ответственный по отделу вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Сергей Бедулин. Офицер увидел, как из частного дома клубами валит дым. Он передал информацию в дежурную часть Росгвардии, а оттуда на место происшествия направили ближайший экипаж.
Патрульные оценили ситуацию и поняли, что если будут дожидаться пожарных, то находящиеся в доме люди могут погибнуть. Поэтому росгвардейцы Евгений Бутусов, Иван Вязников и Дмитрий Камшилин решили самостоятельно эвакуировать погорельцев.
В сильно задымленной комнате они обнаружили двух человек 37 и 36 лет, которые из-за дыма и плохой видимости не могли самостоятельно выбраться из горящего дома.
Потерпевшим помогли покинуть помещение и оказали первую медицинскую помощь.
Также росгвардейцы нашли в здании газовый баллон, который мог взорваться. Не дожидаясь приезда пожарных они вынесли опасный предмет на улицу.
В пресс-службе МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания этого дома стало аварийное состояние электропроводки.
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