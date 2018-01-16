В Барнауле произошел сильный пожар в частном доме

В Барнауле во второй половине дня 16 января произошел пожар в частном доме, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Пожар. Фото: Игорь Барн в vk.com/barneos22.
Пожар. Фото: Андрей Юхневич в vk.com/barneos22.
Пожар. Фото: Андрей Юхневич в vk.com/barneos22.
Свидетели ЧП рассказали, что вспыхнул дом на улице Бородкина, 61 (рядом с ул. Антона Петрова). На снимках с места пожара видно, что горит крыша здания. О пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные.
Очевидцы пишут, что дом горит больше получаса.
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