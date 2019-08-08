Мэрия Барнаула вернет католикам бывший костел в центре города

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение, согласно которому мэрия Барнаула передаст католикам здание на пр. Ленина, 44, в котором почти 90 лет назад располагался костел, а сейчас находится аптека. Объект должны передать в течение шести месяцев со дня вступления судебного решения в силу.

25 лет без права передачи

За возврат здания на пр. Ленина, 44 католики борются больше 25 лет. Распоряжение о передаче подписал еще первый губернатор края Владимир Райфикешт в 1993 году. Однако до сих пор вернуть здание так и не удалось.

К вопросу вернулись только при губернаторе Александре Карлине. В 2013 году он подписал распоряжение, в соответствии с которым объект перейдет католикам не позднее 3 февраля 2018 года. Но осенью 2017-го Карлин отменил все решения и предложил депутатам АКЗС одобрить безвозмездную передачу здания Барнаулу. Это и было сделано.

Летом 2018 года городские власти приступили к благоустройству скверика у боковой части здания. Вырубили деревья и кусты сирени, выросшие на месте, где когда-то были захоронения прихожан. Рабочие, проводящие земляные работы, натыкались на останки людей.

Здание на пр. Ленина , 44. Altapress.ru Барнаул. Здание на пр. Ленина , 44. Altapress.ru

Шанс дал суд округа

Больше года религиозная организация Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической Церкви Барнаула пыталась добиться в арбитражном суде, чтобы постановление АКЗС признали незаконным. Она требовала отменить акт о передаче здания городу, вернуть его в собственность края и обязать власти передать объект вместе с участком.

Католики проиграли иск в двух инстанциях. Шанс вернуть здание дала кассация — арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Он направил дело на новое рассмотрение в арбитраж Алтайского края.

Но стороны не стали продолжать судебные разбирательства, а заключили мировое соглашение, которое и утвердил арбитраж.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Переедет ближе к зиме

По условиям соглашения, религиозная организация отказывается от своих исковых требований, а мэрия Барнаула передает ей здание в течение шести месяцев. Срок исчисляется с момента вступления определения суда, утвердившего мировое соглашение. Оно заключено 25 июня, таким образом здание должны вернуть не позднее 25 ноября.

Подписанты заявили, что условия соглашения не нарушают прав и охраняемых законом интересов каждой из сторон. Судебное разбирательство прекращено.

Напомним, в начале апреля 2019 года Русской Православной церкви официально передали здание, в котором расположен планетарий. Стороны договорились, что планетарий останется на этом месте до тех пор, пока ему не подберут новое помещение.

В дальнейшем представитель мэрии рассказал, что под планетарий приспособят здание бывшего кинотеатра «Родина», а переезд состоится в 2020 году.

История здания — история страны

Строительство католического костела завершили в 1913 году на средства католической общины Барнаула с разрешения Барнаульской городской думы. Автор проекта — гражданский инженер Иван Носович. Проект утвердили в 1909 году, Носович взял на себя наблюдение за строительством.

Римско-католический костел ( 1913−1931гг.), в 1936 г. частично разрушен , впоследствии аптека № 4 ( пр.Ленина , 44) retro. moi-barnaul.ru

При костеле было две квартиры, одну занимал римско-католический священник, другую органист. В 1931 году по решению горсовета здание изъяли у общины, в 1936 году передали в Главаптекоуправление. Его реконструировали, снесли всю верхнюю остроконечную часть. На первом этаже разместили аптеку, второй этаж стал жилым.

В 1989 году здание поставили на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения. В 2017 году градосовет одобрил эскизный проект восстановления и реставрации костела.

Предполагалось провести реконструкцию в соответствии с изначальным проектом, снять советскую «шубу» и штукатурку, восстановить изначальный облик фасадов, выложенных красным кирпичом. Вместо нынешних двух этажей внутри по проекту должен остаться один.