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8 августа 27°C

Мэрия Барнаула вернет католикам бывший костел в центре города

Арбитражный суд утвердил мировое соглашение, согласно которому мэрия Барнаула передаст католикам здание на пр. Ленина, 44, в котором почти 90 лет назад располагался костел, а сейчас находится аптека. Объект должны передать в течение шести месяцев со дня вступления судебного решения в силу.

Здание аптеки в Барнауле на пр. Ленина, 44.
Здание аптеки в Барнауле на пр. Ленина, 44.
panevin.ru/blog

25 лет без права передачи

За возврат здания на пр. Ленина, 44 католики борются больше 25 лет. Распоряжение о передаче подписал еще первый губернатор края Владимир Райфикешт в 1993 году. Однако до сих пор вернуть здание так и не удалось.

К вопросу вернулись только при губернаторе Александре Карлине. В 2013 году он подписал распоряжение, в соответствии с которым объект перейдет католикам не позднее 3 февраля 2018 года. Но осенью 2017-го Карлин отменил все решения и предложил депутатам АКЗС одобрить безвозмездную передачу здания Барнаулу. Это и было сделано.

Летом 2018 года городские власти приступили к благоустройству скверика у боковой части здания. Вырубили деревья и кусты сирени, выросшие на месте, где когда-то были захоронения прихожан. Рабочие, проводящие земляные работы, натыкались на останки людей.

Здание на пр. Ленина, 44.
Здание на пр. Ленина, 44.
Altapress.ru
Барнаул. Здание на пр. Ленина, 44.
Барнаул. Здание на пр. Ленина, 44.
Altapress.ru

Шанс дал суд округа

Больше года религиозная организация Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической Церкви Барнаула пыталась добиться в арбитражном суде, чтобы постановление АКЗС признали незаконным. Она требовала отменить акт о передаче здания городу, вернуть его в собственность края и обязать власти передать объект вместе с участком.

Католики проиграли иск в двух инстанциях. Шанс вернуть здание дала кассация — арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Он направил дело на новое рассмотрение в арбитраж Алтайского края.

Но стороны не стали продолжать судебные разбирательства, а заключили мировое соглашение, которое и утвердил арбитраж.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru.

Переедет ближе к зиме

По условиям соглашения, религиозная организация отказывается от своих исковых требований, а мэрия Барнаула передает ей здание в течение шести месяцев. Срок исчисляется с момента вступления определения суда, утвердившего мировое соглашение. Оно заключено 25 июня, таким образом здание должны вернуть не позднее 25 ноября.

Подписанты заявили, что условия соглашения не нарушают прав и охраняемых законом интересов каждой из сторон. Судебное разбирательство прекращено.

Напомним, в начале апреля 2019 года Русской Православной церкви официально передали здание, в котором расположен планетарий. Стороны договорились, что планетарий останется на этом месте до тех пор, пока ему не подберут новое помещение.

В дальнейшем представитель мэрии рассказал, что под планетарий приспособят здание бывшего кинотеатра «Родина», а переезд состоится в 2020 году.

История здания — история страны

Строительство католического костела завершили в 1913 году на средства католической общины Барнаула с разрешения Барнаульской городской думы. Автор проекта — гражданский инженер Иван Носович. Проект утвердили в 1909 году, Носович взял на себя наблюдение за строительством.

Римско-католический костел (1913-1931гг.), в 1936г. частично разрушен, впоследствии аптека №4 (пр.Ленина, 44)
Римско-католический костел (1913−1931гг.), в 1936 г. частично разрушен, впоследствии аптека № 4 (пр.Ленина, 44)
retro. moi-barnaul.ru

При костеле было две квартиры, одну занимал римско-католический священник, другую органист. В 1931 году по решению горсовета здание изъяли у общины, в 1936 году передали в Главаптекоуправление. Его реконструировали, снесли всю верхнюю остроконечную часть. На первом этаже разместили аптеку, второй этаж стал жилым.

В 1989 году здание поставили на государственную охрану как памятник архитектуры регионального значения. В 2017 году градосовет одобрил эскизный проект восстановления и реставрации костела.

Предполагалось провести реконструкцию в соответствии с изначальным проектом, снять советскую «шубу» и штукатурку, восстановить изначальный облик фасадов, выложенных красным кирпичом. Вместо нынешних двух этажей внутри по проекту должен остаться один.

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