Здание барнаульского планетария официально передали РПЦ

В Барнауле здание Кресто-Воздвиженской Церкви, в котором расположен планетарий, официально передали РПЦ. Однако «звездный дом» не сменит место еще два года, пишет официальный сайт города.

Глава Барнаула Сергей Дугин напомнил, что работа по передаче здания началась еще в 2013 году, когда приход Кресто-Воздвиженской церкви направил в администрацию города соответствующее заявление. Дугин отметил, что процесс передачи завершен, а планетарий останется в здании еще на два года. За это время ему найдут новое место.

Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. barnaul.org

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий:

Я рад, что мы нашли правильное решение. Наш город многонациональный и многоконфессиональный, мы должны учитывать это в своей работе. Мы исходили из принципов христианского миролюбия, именно этот принцип позволил нам разрешить этот вопрос ко всеобщему согласию и радости.

Altapress.ru писал, что ранее барнаульцы начали собирать подписи с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки.

Напомним, Сергей Шнуров опубликовал на странице Instagram стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Он отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.

Что известно о здании

До революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища организовали сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.