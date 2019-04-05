Здание барнаульского планетария официально передали РПЦ

Глава Барнаула Сергей Дугин напомнил, что работа по передаче здания началась еще в 2013 году, когда приход Кресто-Воздвиженской церкви направил в администрацию города соответствующее заявление. Дугин отметил, что процесс передачи завершен, а планетарий останется в здании еще на два года. За это время ему найдут новое место.
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий:
Я рад, что мы нашли правильное решение. Наш город многонациональный и многоконфессиональный, мы должны учитывать это в своей работе. Мы исходили из принципов христианского миролюбия, именно этот принцип позволил нам разрешить этот вопрос ко всеобщему согласию и радости.
Altapress.ru писал, что ранее барнаульцы начали собирать подписи с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки.
Напомним, Сергей Шнуров опубликовал на странице Instagram стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Он отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.
Что известно о здании
До революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища организовали сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.