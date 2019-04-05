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Жизнь

Здание барнаульского планетария официально передали РПЦ

В Барнауле здание Кресто-Воздвиженской Церкви, в котором расположен планетарий, официально передали РПЦ. Однако «звездный дом» не сменит место еще два года, пишет официальный сайт города.

В барнаульском планетарии
В барнаульском планетарии
altapress.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин напомнил, что работа по передаче здания началась еще в 2013 году, когда приход Кресто-Воздвиженской церкви направил в администрацию города соответствующее заявление. Дугин отметил, что процесс передачи завершен, а планетарий останется в здании еще на два года. За это время ему найдут новое место.

Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
barnaul.org

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий:

Я рад, что мы нашли правильное решение. Наш город многонациональный и многоконфессиональный, мы должны учитывать это в своей работе. Мы исходили из принципов христианского миролюбия, именно этот принцип позволил нам разрешить этот вопрос ко всеобщему согласию и радости.

Altapress.ru писал, что ранее барнаульцы начали собирать подписи с требованием оставить здание планетарию или найти достойную замену в кротчайшие сроки.

Напомним, Сергей Шнуров опубликовал на странице Instagram стих про передачу здания барнаульского планетария в пользование РПЦ. Он отметил, что в Барнауле склонны к духовности, а смотреть на планеты незачем.

Что известно о здании

До революции здание планетария являлось Кресто-Воздвиженской церковью, расположенной на одноименном городском кладбище. В советское время могилы были разрушены, а со здания сбили купол и крест. Вместо кладбища организовали сад культуры и отдыха имени Ударников, а позднее — парк культуры и отдыха Меланжевого комбината. Бывшее здание храма в послевоенные годы частично перестроили и отдали под планетарий.

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