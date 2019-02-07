Католики получили шанс вернуть себе здание костела в центре Барнаула

У барнаульских католиков появился шанс вернуть себе здание, в котором почти 90 лет назад располагался костел, а сейчас находится аптека. 5 февраля окружной арбитражный суд отменил решения двух предыдущих судебных инстанций, которые оставили здание в собственности Барнаула. Дело направлено на новое рассмотрение в арбитраж края. Между тем, ситуация с передачей здания длится больше четверти века.

Были все основания

История передачи — а точнее, попыток передачи — здания на пр. Ленина, 44 католической общине действительно старая. Краевой комитет по имуществу распорядился передать его католикам еще в 1993 году, при самом первом губернаторе края — Владимире Райфикеште,

«На тот момент все законодательные основания для этого были», — рассказал один из бывших сотрудников комитета того времени.

Однако до конца дело так и не довели. В январе 1996 года, уже при губернаторе Льве Коршунове, центр «Наследие», распоряжавшийся памятниками культуры, отказался это сделать, следует из материалов арбитражного суда от 1990-х годов.

«Дело это давнее, но, по моим воспоминаниям, в администрации Барнаула передачу католикам не очень приветствовали», — вспоминает экс-руководитель комитета по имуществу Сергей Потапов.

Судебный процесс № 1

Времена тогда были такие: «Религиозным общинам после указа президента начали возвращать отнятое в советское время имущество», — говорит Сергей Потапов.

Неудивительно, что в ответ на отказ община пошла в арбитражный суд, взяв в ответчики центр «Наследие». И уже в ходе разбирательства стороны нашли мирное решение, прекратив судебный процесс.

В июле 1996 года они составили акт приема-передачи здания. Акт утвердил комитет по имуществу. Но… Процесс снова замер, и на сей раз на много лет.

«Насколько я помню, остановился он по субъективным причинам: сменилось руководство в католической общине, край возглавил новый губернатор, обе стороны что-то недоработали. А потом сменилось и законодательство», — вспоминает бывший сотрудник комитета.

В самом деле, начиная с избрания губернатором Александра Сурикова зимой 1996-го и вплоть до второго срока нового главы региона — Александра Карлина — никаких решений по зданию так и не приняли.

Здание уже передали

Место это, надо сказать, не оставалось без внимания духовных лиц. В 2003 году совсем рядом со зданием началось строительство православной часовни Святой мученицы Татианы — достроили ее в конце 2014 года. А вот католикам удалось сдвинуть дело с мертвой точки только в 2011 году.

Тогда Карлин создал рабочую группу, которая и должна была завершить возврат. И, казалось бы, спустя 15 лет дело пошло.

В 2013-м Карлин даже подписал необходимое для передачи распоряжение, католикам же отправили информационное письмо. Оно вполне ясно обозначило сроки: не позднее 3 февраля 2018 года здание окончательно будет передано. Более того, в начале 2017-го градсовет Барнаула уже одобрил эскизный проект восстановления и реставрации костела.

Но затем что-то снова случилось.

Проект католической церкви на проспекте Ленина Надежда Будрина

Губернатор всё отменил

Осенью 2017-го Александр Карлин сдал назад и отменил все подписанные собственноручно документы о возврате католикам недвижимости. Тут же, в октябре, он направил в АКЗС альтернативное предложение: передать его безвозмездно в собственность Барнаула. Депутаты его единогласно одобрили, указано на сайте заксобрания.

«О том, что здание передали городу, мы узнали только через два месяца, официального уведомления не было», — сказала сестра Мария Гудачкова, директор отделения благотворительной организации «Каритас».

Официально передачу бывшего костела городу губернатор объяснил так: об этом ходатайствует мэрия. И, к тому же, общественность просит не переносить аптеку в другое место, утверждалось в пояснительной записке, подписанной Карлиным,

Судебный процесс № 2

И вот в начале 2018 года католики (формальный истец «Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула») начали новое, второе за 25 лет, разбирательство в арбитражном суде. Их интересы представлял епархиальный юрист, пояснил altapress.ru отец Богдан Каленцки, настоятель католической церкви.

Приход Христа судился с правительством, лично с Александром Карлиным (требование к нему в дальнейшем сняли) и заксобранием.

Католики требовали признать недействительными постановления губернатора (которым он отменил ранее принятые распоряжения о передаче им здания) и депутатов (которым они отдали здание городу) и безвозмездно передать им их старый костел.

Здесь было кладбище

А пока шли судебные разбирательства, барнаульские власти поспешили заняться «благоустройством» скверика у аптеки.

Начало благоустройства у здания аптеки на пр. Ленина , 44 в Барнауле. Апрель 2018 года. altapress.ru

Вырубили деревья и кусты сирени, выросшие на месте, где когда-то были захоронения — костелу в свое время принадлежала обширная территория, а рядом с ним было кладбище для прихожан.

И рабочие, проводя раскопки, натыкались на человечески останки. Их находили, сваливали в кучу, кости приносили в церковь. По словам сестры Марии Гудачковой, люди возмущались тем, что власти города не обращают на это внимание. Останки в дальнейшем были захоронены, пояснила она.

Арбитражный суд Алтайского края. altapress.ru.

Нет правовых оснований

Процесс № 2 католики проиграли в двух инстанциях. Судьи решили, что постановление губернатора надо оспаривать в общем суде, а депутаты действовали в рамках своих полномочий.

К тому же, полагали они, никто не мешает католикам обратиться в администрацию Барнаула и уже у нее попросить передать им здание.

Из определения арбитражного суда по иску «Прихода Христа Царя Вселенной Римско-католической Церкви Барнаула» к правительству края и АКЗС:

Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания сделки по передаче здания, земельного участка недействительной, и соответственно, об отсутствии оснований для удовлетворения требования о применении последствий ее недействительности.

Но 5 февраля арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд края. Можно предположить, что у католиков появился шанс завершить споры, длящиеся больше четверти века. В любом случае, судьба здания решится еще не очень скоро: на первый раунд — от первой инстации до кассационной — ушел год.

Римско-католический костел ( 1913−1931гг.), в 1936 г. частично разрушен , впоследствии аптека № 4 ( пр.Ленина , 44) retro. moi-barnaul.ru

За что бьются католики

Здание, за возврат которого борется община, построили в 1913 году на деньги барнаульских католиков — поляков, немцев, литовцев. Автором проекта был знаменитый Иван Носович, архитектор и создатель плана города-сада будущего в северной части Барнаула.

У костела была высокая колокольня высотой 22 метров со шпилем и крестом, службы здесь шли вплоть до 1931 года. Затем костел закрыли, а вскоре и реконструировали так, что в нем мало что напоминало прежнее религиозное здание. В 1936—1937 годах здесь открылась аптека.