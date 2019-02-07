Католики получили шанс вернуть себе здание костела в центре Барнаула

Были все основания
История передачи — а точнее, попыток передачи — здания на пр. Ленина, 44 католической общине действительно старая. Краевой комитет по имуществу распорядился передать его католикам еще в 1993 году, при самом первом губернаторе края — Владимире Райфикеште,
«На тот момент все законодательные основания для этого были», — рассказал один из бывших сотрудников комитета того времени.
Однако до конца дело так и не довели. В январе 1996 года, уже при губернаторе Льве Коршунове, центр «Наследие», распоряжавшийся памятниками культуры, отказался это сделать, следует из материалов арбитражного суда от 1990-х годов.
«Дело это давнее, но, по моим воспоминаниям, в администрации Барнаула передачу католикам не очень приветствовали», — вспоминает экс-руководитель комитета по имуществу Сергей Потапов.
Судебный процесс № 1
Времена тогда были такие: «Религиозным общинам после указа президента начали возвращать отнятое в советское время имущество», — говорит Сергей Потапов.
Неудивительно, что в ответ на отказ община пошла в арбитражный суд, взяв в ответчики центр «Наследие». И уже в ходе разбирательства стороны нашли мирное решение, прекратив судебный процесс.
В июле 1996 года они составили акт приема-передачи здания. Акт утвердил комитет по имуществу. Но… Процесс снова замер, и на сей раз на много лет.
«Насколько я помню, остановился он по субъективным причинам: сменилось руководство в католической общине, край возглавил новый губернатор, обе стороны что-то недоработали. А потом сменилось и законодательство», — вспоминает бывший сотрудник комитета.
В самом деле, начиная с избрания губернатором Александра Сурикова зимой 1996-го и вплоть до второго срока нового главы региона — Александра Карлина — никаких решений по зданию так и не приняли.
Здание уже передали
Место это, надо сказать, не оставалось без внимания духовных лиц. В 2003 году совсем рядом со зданием началось строительство православной часовни Святой мученицы Татианы — достроили ее в конце 2014 года. А вот католикам удалось сдвинуть дело с мертвой точки только в 2011 году.
Тогда Карлин создал рабочую группу, которая и должна была завершить возврат. И, казалось бы, спустя 15 лет дело пошло.
В 2013-м Карлин даже подписал необходимое для передачи распоряжение, католикам же отправили информационное письмо. Оно вполне ясно обозначило сроки: не позднее 3 февраля 2018 года здание окончательно будет передано. Более того, в начале 2017-го градсовет Барнаула уже одобрил эскизный проект восстановления и реставрации костела.
Но затем что-то снова случилось.
Губернатор всё отменил
Осенью 2017-го Александр Карлин сдал назад и отменил все подписанные собственноручно документы о возврате католикам недвижимости. Тут же, в октябре, он направил в АКЗС альтернативное предложение: передать его безвозмездно в собственность Барнаула. Депутаты его единогласно одобрили, указано на сайте заксобрания.
«О том, что здание передали городу, мы узнали только через два месяца, официального уведомления не было», — сказала сестра Мария Гудачкова, директор отделения благотворительной организации «Каритас».
Официально передачу бывшего костела городу губернатор объяснил так: об этом ходатайствует мэрия. И, к тому же, общественность просит не переносить аптеку в другое место, утверждалось в пояснительной записке, подписанной Карлиным,
Судебный процесс № 2
И вот в начале 2018 года католики (формальный истец «Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула») начали новое, второе за 25 лет, разбирательство в арбитражном суде. Их интересы представлял епархиальный юрист, пояснил altapress.ru отец Богдан Каленцки, настоятель католической церкви.
Приход Христа судился с правительством, лично с Александром Карлиным (требование к нему в дальнейшем сняли) и заксобранием.
Католики требовали признать недействительными постановления губернатора (которым он отменил ранее принятые распоряжения о передаче им здания) и депутатов (которым они отдали здание городу) и безвозмездно передать им их старый костел.
Здесь было кладбище
А пока шли судебные разбирательства, барнаульские власти поспешили заняться «благоустройством» скверика у аптеки.
Вырубили деревья и кусты сирени, выросшие на месте, где когда-то были захоронения — костелу в свое время принадлежала обширная территория, а рядом с ним было кладбище для прихожан.
И рабочие, проводя раскопки, натыкались на человечески останки. Их находили, сваливали в кучу, кости приносили в церковь. По словам сестры Марии Гудачковой, люди возмущались тем, что власти города не обращают на это внимание. Останки в дальнейшем были захоронены, пояснила она.
Нет правовых оснований
Процесс № 2 католики проиграли в двух инстанциях. Судьи решили, что постановление губернатора надо оспаривать в общем суде, а депутаты действовали в рамках своих полномочий.
К тому же, полагали они, никто не мешает католикам обратиться в администрацию Барнаула и уже у нее попросить передать им здание.
Из определения арбитражного суда по иску «Прихода Христа Царя Вселенной Римско-католической Церкви Барнаула» к правительству края и АКЗС:
Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания сделки по передаче здания, земельного участка недействительной, и соответственно, об отсутствии оснований для удовлетворения требования о применении последствий ее недействительности.
Но 5 февраля арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решения и направил дело на новое рассмотрение в арбитражный суд края. Можно предположить, что у католиков появился шанс завершить споры, длящиеся больше четверти века. В любом случае, судьба здания решится еще не очень скоро: на первый раунд — от первой инстации до кассационной — ушел год.
За что бьются католики
Здание, за возврат которого борется община, построили в 1913 году на деньги барнаульских католиков — поляков, немцев, литовцев. Автором проекта был знаменитый Иван Носович, архитектор и создатель плана города-сада будущего в северной части Барнаула.
У костела была высокая колокольня высотой 22 метров со шпилем и крестом, службы здесь шли вплоть до 1931 года. Затем костел закрыли, а вскоре и реконструировали так, что в нем мало что напоминало прежнее религиозное здание. В 1936—1937 годах здесь открылась аптека.