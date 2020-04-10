Бедность, вандализм, святотатство: сложная судьба Покровского собора в Барнауле

10 апреля 1939 года в Барнауле закрыли Покровский собор. Многих прихожан и священников арестовали. Помещения храма стали использовать для хранения корма скота. История одного из старейших храмов Алтайского края — в материале altapress.ru

Свою историю Покровский собор начал в XIX веке, когда на месте ветхой церквушки во имя святых праведных Захарии и Елизаветы, родителей пророка Иоанна Предтечи, приняли решение заложить новую церковь в честь праздника Покрова Богородицы. Освятили храм в 1863 году.

В течение следующих десятилетий количество местных жителей увеличивалось. Барнаул расширялся и к началу XX века небольшая кирпичная церковь стала тесна для возросшего числа прихожан.

Поэтому жители Барнаула и ближайших селений выступили с инициативой о возведении на месте городской церкви храма, способного разместить в своих стенах всех верующих.

Облака над Собором. Покровский храм — главная церковь Алтайского края. Михаил Хаустов

Начало строительства

Прихожане начали сбор денег на строительство нового, более вместительного храма. Сбор средств продолжался довольно долго, несмотря на пожертвования барнаульского купечества. Необходимая для строительства сумма была собрана только к 1898 году. 29 сентября 1904 года в Барнауле произошло освящение Покровского кафедрального собора.

Просвещение населения

Покровская церковь находилась в беднейшей части города. Ее прихожане не имели возможности оплачивать учебу своих детей. Заботу об этом взял на себя настоятель храма протоиерей Иоанн Смирнов. По его инициативе первые церковно-приходские школы для мальчиков и отдельно для девочек были открыты при Покровской церкви еще в начале девяностых годов XIX века.

Этих школ было недостаточно, и вскоре после завершения строительства каменного храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Иоанн Смирнов заказал известному барнаульскому архитектору Ивану Носовичу проект новой, кирпичной церковно-приходской школы.

Вскоре здание построили. Находилось оно на углу Павловской (Анатолия) улицы и Третьего Прудского (Ядринцева) переулка. Это была самая большая церковно-приходская школа Барнаула. Здание школы всегда использовалось по своему прямому назначению — после Октябрьского переворота в нем разместилась школа номер 13, сообщает Алтайская митрополия.

Колокол нагорной церкви , в 1927 г. передан Покровскому собору retro. moi-barnaul.ru

Трудные времена

Барнаульский собор долгие годы после возведения являлся пристанищем для многих православных верующих со всего Алтайского края. Однако, в годы советской власти, во время масштабной антирелигиозной пропаганды, для храма наступили трудные времена.

Существует множество свидетельств об актах вандализма по отношению к православным храмам и немало фактов разрушения святых мест. Большевики обстреливали сооружение в дни страстной седмицы 1918 года, грабили в начале двадцатых годов.

10 апреля 1939 года церковь закрыли, помещения использовались как складские для хранения корма для скота. Покровский храм прекратил богослужения одним из последних на Алтае и не был разрушен, пишет proreligiu.club.

Возрождение собора

В тяжелые годы Великой Отечественной войны руководство страны приняло немаловажное решение — открыть для всех желающих некогда разрушенные вандалами церкви и храмы. Так в 1943 году Покровский собор вновь распахнул свои двери для верующих.

Установка креста на купол Покровского собора , конец 40-х гг. retro. moi-barnaul.ru

Но колокольню храма заново отстроили только в 1993 году.

Наши дни

Барнаульский кафедральный собор не потерял своего влияния и статуса до сегодняшнего дня.

Главная святыня города стала местом обязательного посещения не только для местных прихожан, но и для туристов, изучающих историю, культуру и архитектуру Алтайского края.

Анна Карпова