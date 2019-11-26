Снесли могилы, вырыли котлован. Как закрывали и уничтожали старые кладбища Барнаула

26 ноября 1931 года в Барнауле решили закрыть Нагорное и Кресто-Воздвиженское кладбища. Главное, что нужно знать об этих событиях — в материале altapress.ru.

Вид на город и нагорное кладбище, закрыто в 1931г.

Нагорное ( Иоанно-Предтеченское) кладбище

Нагорное кладбище открыли еще в XVIII веке. Там похоронили много известных людей, среди них — начальник Колывано-Воскресенского завода Чулков, ученик и помощник изобретателя Ивана Ползунова Черницин и просветитель Штильке.

Всю землю на Нагорном кладбище в 1870 годах поделили на четыре разряда в зависимости от стоимости погребения. Элитные участки первого разряда находились около церкви. При этом около двух третей всех погребений приходилось на участки четвертого разряда.

Во время Гражданской войны на кладбище массово расстреливали сторонников советской власти.

Вид на город и нагорное кладбище , закрыто в 1931 г. retro. moi-barnaul.ru

В начале XX века Нагорное кладбище переполнилось.

До 1920-х годов Иоанно-Предтеченская церковь, которая находилась на кладбище, имела свой приход. К концу 1927 года храмовый колокол сняли и передали Покровскому собору.

В середине 1930-х годов Нагорное кладбище и храм снесли. Могилы уничтожили, за исключением надгробия Ядринцева. И почти сразу на территории кладбища создали парк культуры и отдыха.

Могила Н.М. Ядринцева на Нагорном кладбище. vk.com/official.barnaul

Кресто-Воздвиженское кладбище

Кладбище открыли в 1780 году. Оно просуществовало до конца XX века.

В 1918—1919 годах кладбище стало местом массовых расстрелов сторонников советской власти. В 1939 году территорию отдали парку культуры и отдыха Меланжевого комбината. В центре погоста вырыли большой пруд, надгробия снесли, а могилы уничтожили. Здание Кресто-Воздвиженской церкви передали Барнаульскому планетарию.

Очевидцы, которые жили на тот момент около парка, рассказывают, что детьми бегали в парк играть. Там валялись кости. Дети надевали черепа на палки и играли с ними.

Парк «Изумрудный». 2018 год. Анна Зайкова

В 2012 году Барнаульская епархия обратилась в мэрию с просьбой вернуть здание РПЦ. Мэрия дала согласие. Это решение вызвало неоднозначную реакцию у горожан. Жители Барнаула собирать подписи с требованием оставить планетарий на месте или найти достойную замену.

В апреле 2019 года процесс передачи здания планетария церкви завершили. Однако планетарий останется на этом месте, пока ему не найдут новое здание.

Анна Карпова