В Барнауле планируют заново отстроить Петропавловский собор

12 марта в Алтайской митрополии открылась научная конференция, участники которой обсудили возможное восстановление Петропавловского собора в Барнауле. Рассказываем, зачем он нужен городу, и чем примечательны первые результаты раскопок на площади Свободы.

Петропавловский кафедральный собор, размещавшийся ранее на месте памятника жертвам политических репрессий на улице Пушкина, привлекал внимание многих горожан. Фасадную часть с массивным куполом было видно издалека, а самый большой церковный колокол весил почти 10 тонн. Внутри храма находились библиотека и церковно-приходская школа.

Историки и архитекторы, выступившие с докладами, поддержали священнослужителей и высказались за воссоздание исторического облика сквера.

По мнению Петра Анисифорова, председателя правления Алтайской организации Союза архитекторов России, «Петропавловский собор представляет собой акцент, без которого одна из центральных площадей Барнаула выглядит совсем иначе». Специалист уверен: святыню нужно возродить, но сделать это можно только общими усилиями.

Петропавловский собор планируют заново отстроить в Барнауле. vk.com/dering07

Памятник «Прощание», выполненный в бронзе, не помешает строительству храма, а, наоборот, усилит связь времен. Так считают представители Епархии и художник Анатолий Щетинин, по чьей инициативе был установлен монумент.

Анатолий Щетинин,

член Союза художников России:

Я давно связан с площадью Свободы. С самого детства. Помню, как мой отец Прокопий Щетинин вырезал здесь первую фигуру из льда. Думаю, именно тогда и начался мой творческий путь. Через какое-то время узнал, что на площади стоял Петропавловский собор. Конечно, памятник жертвам репрессий в советские времена установить было нельзя, слишком тяжело. Но теперь церковь полностью поддерживает и понимает, насколько велики были потери. Так что монумент, спроектированный отцом, точно останется и не помешает воссоздания храма.

Петропавловский собор планируют заново отстроить в Барнауле. vk.com/dering07

Директор творческой мастерской «Классика» Александр Деринг — один из тех, кто занимался разработкой проекта восстановления Петропавловского собора.

Архитектор продемонстрировал эскизы, на которых друг напротив друга расположены Петропавловский кафедральный собор, бюст П.А. Плотникова, памятный знак в честь И.И. Ползунова, часовня. На чертежах видна и ограда, существовавшая при храме до середины 1930-х годов.

Летом 2019 года около бывшего архитектурного комплекса, на улице Ползунова, были проведены археологические раскопки.

Владимир Семибратов,

директор института гуманитарных исследований Алтайского госуниверситета:

Во время раскопок мы нашли массивный каменный склеп, самое важное в нем — сохранившаяся часть фундамента Петропавловского собора. То есть мы можем определить точное расположение строения. Неподалеку от склепа отыскали несколько костей, но пока нет никаких подтверждений тому, что они — из захоронения.

Петропавловский собор планируют заново отстроить в Барнауле. vk.com/dering07

Петропавловский собор, построенный в 1774 году, стал первым на Алтае каменным храмом и на протяжении полутора веков был главным в городе. Своим обликом он олицетворял российское могущество, а также очень напоминал соборы Санкт-Петербурга.

Строение разрушили в середине прошлого века.

Анастасия Бичакова