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Остатки старинной часовни обнаружили в центре Барнаула археологи

В ходе раскопок на площади Свободы в Барнауле обнаружились остатки часовни 1909 года, которая располагалась на территории Петропавловского собора, пишет ТАСС. Для ученых археологов это важная находка потому, что теперь исторические планы города станут более ясными.

Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы)
Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы)
retro.moi-barnaul.ru

Инженер отдела сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ АлтГУ Владимир Семибратов рассказал, что археологические работы ведут только на аварийных участках, где будет стройка. Что делать с найденными остатками часовни, должны решать коллективными усилиями.

Сначала нужно вскрыть весь периметр, чтобы понять куда уходит часовня, и попадает ли она на проезжую часть, отметил ученый.

«Есть старые планы города, но на практике все получается немного не так: что-то уточняется и корректируется. Найдены остатки часовни 1909 года, у нее была пристройка. Для исследования истории города важно было найти это место — помимо старинных могил, которые там находятся, важно определить местонахождение часовни, потому что к нему мы потом привяжем все исторические планы», — рассказал он.

Как ранее писал altapress.ru, 30 августа в Барнауле состоялся круглый стол, посвященный проблемам археологических изысканий на площади Свободы.

Во время прокладки коммуникаций там обнаружили человеческие останки: в этом месте был Петропавловский собор и при нём первое городское кладбище. Археологи нашли фрагменты фундамента храма.

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