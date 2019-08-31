Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 августа 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Общественники и церковь предлагают начать поиски фундамента собора в центре Барнаула

30 августа в Барнауле состоялся круглый стол, посвященный проблемам археологических изысканий на площади Свободы, сообщают «Вести. Алтай». Историко-научное сообщество и духовенство Барнаула предлагают начать поиски фундамента Петропавловского собора

Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы)
Петропавловский собор (1774 - 1935гг.) на Соборной площади (с 1933г. - пл.Свободы)
retro.moi-barnaul.ru

Ранее на площади Свободы во время прокладки коммуникаций обнаружили человеческие останки: в этом месте был Петропавловский собор и при нём первое городское кладбище. Археологи обнаружили там фрагменты фундамента храма 18-го века. Точные размеры, состояние фундамента и точные координаты неизвестны.

РПЦ уже давно планирует восстановить Петропавловский собор. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Оно было его духовным центром, но в 1935 году его разрушили.

Храм рассчитывают восстановить на сохранившемся в земле фундаменте. Поэтому речь будет идти не о новом строительстве, а о восстановлении прежнего здания.

Эскизный проект Петропавловского собора.
Эскизный проект Петропавловского собора.
altapress.ru

У митрополии есть два эскизных проекта Петропавловского собора. Один из них повторяет образ здания, запечатленного на фотографиях начала прошлого века. Другой недавно разработали с опорой на исторический эскиз, который случайно обнаружили в архивах. Он повторяет архитектуру стиля барокко, которая присуща старому Санкт-Петербургу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость