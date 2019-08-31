Общественники и церковь предлагают начать поиски фундамента собора в центре Барнаула

Ранее на площади Свободы во время прокладки коммуникаций обнаружили человеческие останки: в этом месте был Петропавловский собор и при нём первое городское кладбище. Археологи обнаружили там фрагменты фундамента храма 18-го века. Точные размеры, состояние фундамента и точные координаты неизвестны.

РПЦ уже давно планирует восстановить Петропавловский собор. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Оно было его духовным центром, но в 1935 году его разрушили.

Храм рассчитывают восстановить на сохранившемся в земле фундаменте. Поэтому речь будет идти не о новом строительстве, а о восстановлении прежнего здания.

Эскизный проект Петропавловского собора. altapress.ru

У митрополии есть два эскизных проекта Петропавловского собора. Один из них повторяет образ здания, запечатленного на фотографиях начала прошлого века. Другой недавно разработали с опорой на исторический эскиз, который случайно обнаружили в архивах. Он повторяет архитектуру стиля барокко, которая присуща старому Санкт-Петербургу.