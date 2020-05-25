Россиянам на «удаленке» предлагают возместить расходы на электричество, интернет и телефон

Возникшие с переходом на удаленку затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы могут вскоре начать возмещать, пишут « Известия ».

Соответствующее положение есть в проекте поправок, который Федерация независимых профсоюзов (ФНПР) направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

«Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, которая позволит заключить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку», — отмечает издание.

Авторы инициативы оценили сопутствующие расходы в 3 тыс. рублей в среднем на человека.

Также в документе прописано, к примеру, что в допсоглашении необходимо определить, какое время считается рабочим и когда нужно быть на связи.

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Кроме того, придется оговорить, когда и как сотрудник отчитывается о проделанной работе, по каким каналам будет коммуницировать с работодателем.

«Есть указание, что зарплату удаленного сотрудника нельзя снизить, если он справился со всеми заданиями», — пишет издание.

Также предлагают определить категории людей, имеющих преимущественное право перейти на удаленку: с детьми младше 14 лет, инвалиды, пенсионеры по возрасту, студенты-очники и люди, ухаживающие за инвалидами или длительно болеющими родственниками.

Подготовленный ФНПР законопроект уже поступил в Минтруд РФ, где поддерживают урегулирование спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости. Сейчас документ изучают специалисты ведомства.

Ранее эксперты рассказали, что будет с удаленной работой после карантина.