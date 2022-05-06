Россиянам напомнили об автоматической индексации пенсий

Бессараб объяснила, что для увеличения выплат не нужно никаких действий. Их повысят автоматически.

«Писать заявления для индексации выплат гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме», — отметила она.

А вот точный размер пенсий пока обсуждают в Госдуме и профильных ведомствах. Вероятнее всего, их поднимут на 9%, сказала парламентарий.

Кстати, в ПФР рассказали о графике получения пенсий на майские праздники.