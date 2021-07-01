Россиянам назвали способ выбраться из бедности, который всем подходит

Тузов отметил, что фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть. Для этого просто нужно понимать, куда стоит инвестировать, а куда — нет.
Также важна финансовая дисциплина, чтобы «избавиться от токсичных кредитов» и жизни «от зарплаты до зарплаты».
«Откладывая и инвестируя 10−20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — заверил эксперт.
Чтобы быстро разбогатеть, необходимо исследовать новые варианты инвестиций. Важно понимать и риски — только правильный баланс между риском и доходностью поможет нарастить капитал.
«Должно быть умение правильной расстановки приоритетов. Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья», — напомнил Тузов.
Кстати, накануне Росстат отчитался о росте реальных зарплат — в среднем 56 614 рублей. Так что можно откладывать 5−10 тыс. рублей, чтобы разбогатеть.