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Экономика

Россиянам назвали способ выбраться из бедности, который всем подходит

Если откладывать 10−20% от доходов, можно постепенно разбогатеть, рассказал «Прайму» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

"Богатеи" из социальных сетей.
"Богатеи" из социальных сетей.
fishki.net

Тузов отметил, что фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть. Для этого просто нужно понимать, куда стоит инвестировать, а куда — нет.

Также важна финансовая дисциплина, чтобы «избавиться от токсичных кредитов» и жизни «от зарплаты до зарплаты».

«Откладывая и инвестируя 10−20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — заверил эксперт.

Чтобы быстро разбогатеть, необходимо исследовать новые варианты инвестиций. Важно понимать и риски — только правильный баланс между риском и доходностью поможет нарастить капитал.

«Должно быть умение правильной расстановки приоритетов. Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья», — напомнил Тузов.

Кстати, накануне Росстат отчитался о росте реальных зарплат — в среднем 56 614 рублей. Так что можно откладывать 5−10 тыс. рублей, чтобы разбогатеть.

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