Россиянам назвали способ выбраться из бедности, который всем подходит

Если откладывать 10−20% от доходов, можно постепенно разбогатеть, рассказал « Прайму » исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Тузов отметил, что фондовый рынок дает достаточно вариантов разбогатеть. Для этого просто нужно понимать, куда стоит инвестировать, а куда — нет.

Также важна финансовая дисциплина, чтобы «избавиться от токсичных кредитов» и жизни «от зарплаты до зарплаты».

«Откладывая и инвестируя 10−20% от своих доходов, можно постепенно создать капитал, с помощью которого можно разбогатеть», — заверил эксперт.

Чтобы быстро разбогатеть, необходимо исследовать новые варианты инвестиций. Важно понимать и риски — только правильный баланс между риском и доходностью поможет нарастить капитал.

«Должно быть умение правильной расстановки приоритетов. Богатство в ущерб здоровью или счастью в семейной жизни не принесет счастья», — напомнил Тузов.

Кстати, накануне Росстат отчитался о росте реальных зарплат — в среднем 56 614 рублей. Так что можно откладывать 5−10 тыс. рублей, чтобы разбогатеть.