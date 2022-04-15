Россиянам объяснили, кому нужен сильный и слабый рубль

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал « Прайму », какой курс нацвалюты устроит всех в ситуации, когда одним силам в России выгоден сильный рубль, а другим — слабый.

Потавин отметил, что властям необходим стабильный рубль для достижения краткосрочных целей.

«Несмотря на проблемы с наполнением бюджета, крепкий курс рубля необходим для того, чтобы сбить валютную панику у населения», — объяснил аналитик.

Он добавил, что с помощью крепкого рубля можно притормозить ускорение инфляции, что также важно.

С другой стороны, крепкий курс рубля не выгоден экспортерам, чьи рублевые доходы сокращаются.

Также такой курс не выгоден российскому бюджету, которому необходимо больше рублей на поддержку пострадавших компаний и сфер экономики.

Поэтому, заключил Потавин, до конца апреля рубль, скорее всего, останется сильным, а затем власти будут ориентироваться по ситуации.