15 апреля
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Экономика

Россиянам объяснили, кому нужен сильный и слабый рубль

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал «Прайму», какой курс нацвалюты устроит всех в ситуации, когда одним силам в России выгоден сильный рубль, а другим — слабый.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Потавин отметил, что властям необходим стабильный рубль для достижения краткосрочных целей.

«Несмотря на проблемы с наполнением бюджета, крепкий курс рубля необходим для того, чтобы сбить валютную панику у населения», — объяснил аналитик.

Он добавил, что с помощью крепкого рубля можно притормозить ускорение инфляции, что также важно.

С другой стороны, крепкий курс рубля не выгоден экспортерам, чьи рублевые доходы сокращаются.

Также такой курс не выгоден российскому бюджету, которому необходимо больше рублей на поддержку пострадавших компаний и сфер экономики.

Поэтому, заключил Потавин, до конца апреля рубль, скорее всего, останется сильным, а затем власти будут ориентироваться по ситуации.

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