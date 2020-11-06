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Экономика

Россиянам подсказали, как уберечь семейный бюджет от «бездумного съедания»

Консультант Елена Комкова рассказала «Царьграду» как проанализировать статьи расходов, чтобы деньги из семейного бюджета не уходили в пустоту.

Бюджет.
Бюджет.
Pixabay.com

Ранее специалисты назвали привычки, съедающие половину зарплаты. Всего их девять.

«Закупка в магазинах у дома, перекусы по дороге, абонементы в фитнес-клуб, расходы на кабельное телевидение, создание стратегических запасов продуктов, платные подписки в приложениях на смартфоне, переплаты за красивые обертки, приобретение всяких мелочей на кассе в магазине и купленные второпях бесполезные подарки», — перечислили главные «бюджетные дыры».

Комкова подчеркнула, что россияне и вправду неосознанно тратят свои деньги, во многом благодаря усилиям маркетологов.

К примеру, сейчас развивают торговые автоматы и лавки, которые провоцируют постоянно что-то покупать.

Покупатели в магазине.
Покупатели в магазине.
Дмитрий Кудрявцев

«Красочная упаковка, ЗОЖ-эксклюзив, товары с экомаркировкой — людей незаметно на все это подсаживают. Поэтому, наверное, половину бюджета мы тратим неосознанно, под влиянием эмоций, привычек либо в результате манипуляций. Нужно просто начать обращать на это внимание и перестать это делать. И проверить, на что уходит бюджет», — рекомендует эксперт.

Кроме того, Комкова советует скептически относиться к рекламе и не реагировать на всяческие брошюры и различные акции. Также рекомендует делать список необходимых товаров.

«Нужно рассчитать, за какое количество дней заканчиваются самые быстрые в расходовании продукты. Допустим, хлеб. Выясните, сделайте себе пометки, приобретайте такие вещи конкретно по датам, то есть сами управляйте процессом, а не позволяйте брать верх импульсам или манипуляциям», — добавила она.

Что касается трат на подарки, ранее эксперты выяснили, что мужчины стали брать больше микрозаймов на презенты женщинам.

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