Россиянам пообещали двойной темп роста доходов до конца 2020 года

Правительство России повысило прогноз по росту реальных располагаемых доходов россиян в 2020 году с 1,5% до 1,9%, сообщает RNS .

Напомним, в 2019 году реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,8%, согласно данным Росстата. Таким образом, темп роста показателя в 2020 году может увеличиться более чем вдвое.

Такой прогноз учитывает эффект от реализации мер социальной поддержки, предложенных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

«Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании, окажут положительное влияние на динамику реальных располагаемых доходов <…> прогноз по темпам роста реальных располагаемых доходов населения на 2020 год повышен до 1,9% по сравнению с 1,5%, заложенных при подготовке Федерального закона № 380-ФЗ», — говорится в пояснительной записке к внесенным в Госдуму поправкам к федеральному бюджету на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Согласно документу, реализация указанных в послании мер ежегодно в течение 2021−2024 годов будет вносить вклад в рост реальных располагаемых доходов населения на уровне +1%.

Правительство также повысило прогноз по росту реальных зарплат с 2,3% до 2,4%.

Кроме того, как отмечается в документе, прогнозируемый рост доходов населения окажет поддержку потребительскому спросу — это повысило прогноз по обороту розничной торговли с 0,6% до 1,3%.