Яровая назвала беспрецедентными меры соцподдержки семей в России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что поправки в законодательство о маткапитале беспрецедентны и они говорят о широкой реализации мер соцподдержки, пишет « Парламентская газета ».

Напомним, ранее в Госдуме поддержали поправки о расширении программы материнского капитала. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в 2020 году выплаты на первого ребенка получат более 561 тыс. семей, на второго — около 552 тысяч.

Яровая подчеркнула, что поправки фактически являются оперативным исполнением поручений президента.

«В рамках Десятилетия детства, мы видим, что широко реализуются меры именно социальной поддержки и они беспрецедентны по характеру, по объему выделяемых государством средств», — подчеркнула она.

Депутат заверила, что увеличение размеров маткапитала и продление сроков действия до 2026 года — независят от возможных негативных внешнеэкономических факторов.

«Эти меры будут предусмотрены в бюджете и гарантированно обеспечены, а также то, что новые меры поддержки распространяются на семьи, в которых родились дети с 1 января 2020 года — качественно новый уровень социальной поддержки семьи», — уверена Яровая.

Согласно внесенным поправкам, действие программы маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Кроме того, материнский капитал будет выплачиваться за первого ребёнка, его сумма составит 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребёнка родители получат 616 тыс. 617 рублей.

Материнский капитал. Из открытых источников.

Назвала Яровая и иные «прорывные мероприятия». Так, по ее словам, в России «появился новый формат работы со всеми льготами» — когда человек может в режиме онлайн узнать, какой объем госпомощи ему предлагается.

Также она обратила внимание на то, что «система бесконтактного реагирования государства в оказании помощи семье не исключает контрольных мероприятий, которые направлены на защиту интересов ребенка».

«В данном случае приоритет защиты интересов детей обеспечивается государством. Но сокращение сроков, которое устанавливается для уполномоченных органов, говорит о том, что государство выходит и на новый формат доступности самой поддержки», — пояснила Яровая.

В заключение она сообщила, что в Госдуме планируют выйти на рассмотрение законопроекта 19 февраля во втором, а 20 февраля — в третьем чтениях. Чтобы 26 февраля Совет Федерации мог его рассмотреть и документ максимально быстро попал на подпись президенту и вступил в силу.