Россиянам предложили способ увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

В случае отказа от оформления пенсии после достижения установленного пенсионного возраста можно сильно увеличить ее размер. Об этом рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, пишет «Российская газета».

По словам эксперта, на пенсии, которая будет отложена на пять лет, выплаты будут на 30−40 процентов больше. «Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», — объяснил эксперт.

Также издание раскрыло еще один способ увеличить пенсию до 33−35 тысяч рублей в месяц. Для этого необходимо отложить ее оформление на десять лет.

Ранее депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил расширить категории граждан для досрочного выхода на пенсию. Примечательно, что правительство данную инициативу заранее не поддерживает.