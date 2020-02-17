Россиянам предложили способ увеличить пенсию до 35 тысяч рублей

По словам эксперта, на пенсии, которая будет отложена на пять лет, выплаты будут на 30−40 процентов больше. «Хотя в некоторых случаях выгоднее все-таки выйти на пенсию и продолжить работать. В этом случае человек будет получать и страховую пенсию (без ежегодной индексации), и зарплату», — объяснил эксперт.
Также издание раскрыло еще один способ увеличить пенсию до 33−35 тысяч рублей в месяц. Для этого необходимо отложить ее оформление на десять лет.
Ранее депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил расширить категории граждан для досрочного выхода на пенсию. Примечательно, что правительство данную инициативу заранее не поддерживает.