Категории граждан для досрочного выхода на пенсию предложили расширить

Россиянам, которые ухаживали за своими родителями — лежачими больными, предложили дать право на досрочное назначение страховой пенсии, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующую инициативу в Госдуму внес депутат от КПРФ Николай Коломейцев. Документ планируют рассмотреть в апреле 2020 года.

Речь идет о назначении пенсии одному из трудоспособных детей, в том числе пасынкам, падчерицам, осуществлявшим постоянный уход за своими лежачими больными родителями, которые на протяжении более 8 лет признаны инвалидами 1 группы. Право на досрочную пенсию предложено дать мужчинам и женшинам, достигшим возраста 55 и 50 лет соответственно — если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно.

Коломейцев отметил, что предложение он внес с учетом обращений граждан, которые в трудоспособном возрасте много лет ухаживали за родителями-инвалидами, из-за чего не могли работать и иметь необходимый полный трудовой стаж для назначения страховой пенсии по старости.

Поправки предлагаются в закон о страховых пенсиях. Примечательно, что правительство данную инициативу заранее не поддерживает.

В Барнауле комсомолец пикетировал здание Пенсионного фонда , протестуя против повышения возраста выхода на пенсию. 19 июля 2018 года. kprf.ru

В своем отзыве на проект правительство отмечает, что его принятие приведет к расширению круга лиц, имеющих право на досрочное получение страховой пенсии по старости.

«Это не соответствует концепции Федерального закона „О страховых пенсиях“, предусматривающей сохранение права на досрочное пенсионное обеспечение за теми категориями граждан, которым такое право предоставлялось ранее в соответствии с законодательством РФ», — пишет издание со ссылкой на отзыв.

Кроме того, как подчеркнули в правительстве, реализация законопроекта потребует дополнительных бюджетных ассигнований, которые не предусмотрены законом о бюджете на 2020−2022 годы.

Стоит отметить, что депутаты от КПРФ в сентябре 2019 года вносили в Госдуму похожий законопроект, но дальше дело не сдвинулось. Также в Госдуме трижды отказались индексировать пенсии работающим россиянам — еще одна инициатива Коломейцева.