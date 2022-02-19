Россиянам рассказали, как вернуть часть расходов на лечение COVID-19

Юрист Виктор Андреев рассказал радио Sputnik , что россияне могут вернуть часть средств, потраченных на оплату медуслуг, в том числе при лечении COVID-19.

Андреев отметил, что расходы на диагностику, лабораторные исследования и различные медицинские процедуры можно вычесть из той суммы, которая облагается НДФЛ.

«Налоговый вычет можно получить на оплату медицинских услуг в любой организации, главное — наличие у этой организации лицензии на осуществление медицинской деятельности», — уточнил юрист.

Затраты на восстановление после коронавирусной инфекции тоже можно частично вернуть, если оплаченные процедуры относились к медицинским.

Налоговый вычет также можно получить, если в аптеках покупались лекарства. Однако, подчеркнул эксперт, тут все не так просто.

«На покупку обычного жаропонижающего вычет оформить не получится, это касается только рецептурных препаратов. Реабилитация после коронавирусной инфекции также может попасть под налоговый вычет, если процедуры относятся к медицинским услугам», — отметил Андреев.

Для оформления вычета нужно предоставить документ об оплате медуслуг и справку из медорганизации, а также заполнить налоговую декларацию. Можно вернуть 13% от потраченного.

«Это можно самостоятельно оформить через личный кабинет налогоплательщика в интернете, не надо никуда ходить. Предельная сумма для получения налогового вычета — 120 тысяч рублей, вы сможете вернуть до 15600 рублей. Но это не касается дорогостоящего лечения по отдельно утвержденному правительством списку, там предел вычета — до 2 млн рублей», — отметил эксперт.

Подавать заявление на получение вычета можно в течение 3 лет после уплаты налога. Ранее россиянам рассказали, как вернуть деньги за лекарства.