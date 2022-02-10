На Алтае планируют массовое внедрение электронных рецептов

Реализация проекта намечена на 2022−2023 годы. На первом этапе пациенты получат доступ к рецептам.
Возможность дистанционно продавать рецептурные лекарства и дистанционно выписывать электронные рецепты необходима из-за нагрузки на амбулаторное звено.
Предполагается, что переход на электронные рецепты поможет первичной системе здравоохранения и пациентам.
Как отметил директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов, электронные рецепты дадут возможность пациентам иметь под рукой назначение врача прямо в телефоне и упростят предоставление документов в налоговую для вычета.
«Все покупки при создании такой электронной учетной системы будут фиксироваться и потом автоматически формироваться в отчетность для налоговой, чтобы получить вычет. Этот проект очень перспективен. Мы планируем инициировать и реализовать его в 2022—2023 годах», — рассказал он.
Напомним, на данный момент после выздоровления пациентам нужно самостоятельно собирать все документы для налоговой.
Азанов уверен, что вопрос с электронными рецептами необходимо решать не только в отношении определенных препаратов со строгой отчетностью, но и в отношении обычных безрецептурных вроде аспирина.
«Организация системы электронных рецептов поможет еще больше упростить жизнь гражданам», — отметили в правительстве.
Кстати, накануне разработали законопроект, который разрешит доставку рецептурных лекарств пациентам — для маркированных лекарств по электронным рецептам.