На Алтае планируют массовое внедрение электронных рецептов

Реализация проекта намечена на 2022−2023 годы. На первом этапе пациенты получат доступ к рецептам.

Возможность дистанционно продавать рецептурные лекарства и дистанционно выписывать электронные рецепты необходима из-за нагрузки на амбулаторное звено.

Предполагается, что переход на электронные рецепты поможет первичной системе здравоохранения и пациентам.

Как отметил директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов, электронные рецепты дадут возможность пациентам иметь под рукой назначение врача прямо в телефоне и упростят предоставление документов в налоговую для вычета.

«Все покупки при создании такой электронной учетной системы будут фиксироваться и потом автоматически формироваться в отчетность для налоговой, чтобы получить вычет. Этот проект очень перспективен. Мы планируем инициировать и реализовать его в 2022—2023 годах», — рассказал он.