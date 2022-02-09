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Жизнь

Алтайский минздрав пояснил, почему мужчине предложили на вакцинацию привести непривитого друга

В минздраве Алтайского края прокомментировали информацию о том, что для вакцинации барнаульцу необходимо было привести напарника, сообщает «Чёрное и Белое Барнаул».

Вакцинация.
Вакцинация.
CC0

Ранее мужчина рассказал в паблике, что в поликлинике № 14 отказались ревакцинировать его друга, поскольку он должен был привести с собой еще одного человека.

«Он подошел в назначенное время. Но выясняется, что для ревакцинации, например, „Спутником V“ (2-х компонентная вакцина) надо найти еще одного человека (компаньона), а если хочешь поставить „Спутник Лайт“, так вообще ищи еще пятерых. Где их искать? Бегать по поликлинике? Или группу в WhatsApp создать и искать? Ставить вакцину и оставлять остатки для следующего человека в ампуле теперь нельзя! Напоследок сказали прийти как-нибудь еще, может кто-то придет», — написал барнаулец.

В краевом минздраве разъяснили, что в Алтайский край поступили крупные партии вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», где в одной ампуле две и пять доз препарата.

«Рассчитанные на вакцинацию нескольких человек. Безусловно, это вызывает определенные сложности, но урегулировать данный вопрос региональному минздраву не представляется возможным. Тип фасовки препарата определяет только производитель. Поэтому обращаемся к жителям края с просьбой планировать вакцинацию или повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции, обратившись в поликлинику заранее. Медицинские работники сформируют списки с учетом типа фасовки вакцины и пригласят вас на процедуру.», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее алтайский минздрав сделал заявление о крайне неблагоприятной ситуации в регионе.

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