Россиянам рассказали, как вырастут цены на продукты перед Новым годом

Представитель Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева рассказала радио Sputnik , что будет с ценами на продукты ближе к Новому году.

Нагайцева не рекомендует запасаться продуктами с длительным сроком хранения, так как цены на них вряд ли вырастут.

«В преддверии новогодних праздников поставщики и сети, как правило, зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются к концу декабря. Кроме того, все основные условия контрактов к этому времени сформированы и изменениям не подлежат, особенно если речь идет о продукции с длительными сроками хранения. Более того, в последние годы, и этот не станет исключением, многие продукты для новогоднего стола реализуются по скидкам и акциям», — отметила она.

Подорожать могут скоропортящиеся товары, которыми невозможно запастись заранее. Так, перед Новым годом, как и перед Пасхой, могут вырасти цены на куриные яйца.

«Также период с октября по декабрь традиционно характеризуется высокими ценами на свежие овощи и зелень, ведь продукция нового урожая к этому периоду уже распродана, и на полках магазинов преобладает либо тепличное предложение, либо импорт, который стоит дороже», — пояснила эксперт.

Мясо птицы, по словам Нагайцевой, перед Новым годом обычно продается дешевле, чем в октябре.

Ранее россиян призвали закупиться некоторыми продуктами к Новому году уже сейчас.