Россиянам рассказали, куда им идти, если кредиторы не одобряют даже микрозайм

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала « Прайму », что основная причина отказа в микрозайме — неуверенность в возврате денег.

Лазарева назвала несколько факторов, которые могут оказать влияние на решение по микрозайму.

«Плохая кредитная история, отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы», — отметила эксперт.

Она посоветовала поискать другую МФО, если не одобряют займ в одной организации, так как сегодня на рынке много таких контор.

Главное при этом — не попасть на мошенников, обещающих быстро исправить кредитную историю, либо гарантированно выдать крупный кредит.

«Есть риск получить вместо денег еще большие долги», — предупредила Лазарева.

Ранее сообщали, что россияне берут микрозаймы, чтобы собрать детей в школу.