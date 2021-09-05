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Экономика

Россиянам рассказали, куда им идти, если кредиторы не одобряют даже микрозайм

Руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева рассказала «Прайму», что основная причина отказа в микрозайме — неуверенность в возврате денег.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Лазарева назвала несколько факторов, которые могут оказать влияние на решение по микрозайму.

«Плохая кредитная история, отсутствие кредитной истории, закредитованность, отсутствие работы», — отметила эксперт.

Она посоветовала поискать другую МФО, если не одобряют займ в одной организации, так как сегодня на рынке много таких контор.

Главное при этом — не попасть на мошенников, обещающих быстро исправить кредитную историю, либо гарантированно выдать крупный кредит.

«Есть риск получить вместо денег еще большие долги», — предупредила Лазарева.

Ранее сообщали, что россияне берут микрозаймы, чтобы собрать детей в школу.

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