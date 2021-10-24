Россиянам рассказали о повышении пенсий в ноябре

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала « Прайму » заявила, что с ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, смогут получить двойной размер страховой выплаты.

Григорьева напомнила, что в 2021 году размер страховых выплат по старости достиг 6044 рублей 48 копеек. С ноября люди, которым исполнилось 80 лет в октябре, смогут получить двойной размер этой страховой выплаты — 12 088,96 рубля.

Надбавка должна прийти на счет в месяце, который следует за месяцем дня рождения.

При этом, подчеркнула эксперт, пока не предусмотрены индексации пенсий работающих пенсионеров.

«Но если пенсионер закончил работать в этом году и вышел на отдых не ранее июля, то ему будут произведены выплаты: пересчет страховых выплат по старости, включающий все индексации, которые он пропустил, будучи трудоустроенным», — пояснила Григорьева.

Кроме того, плановое повышение пенсии полагается и бывшим летчикам и шахтерам. Так, с 1 февраля 2021 года увеличился средний размер доплат для этой группы пенсионеров.

До 30 апреля летчики получали 12475,83 рубля, а шахтеры — 3852,36 рубля. Эти доплаты подлежат пересмотру каждые три месяца, и это должно произойти 1 ноября.