12 октября 0°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году

Профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала «Прайму», что страховые пенсии проиндексируют на 5,9% с 1 января 2022 года.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля — на 7,7%, в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера», — отметила Финогенова.

С 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий, размер которой в среднем — 2 613 рублей.

Сумма выплаты зависит от взносов, направленных на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.

Ранее altapress.ru рассказал, какой будет пенсия россиян к 2024 году.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость