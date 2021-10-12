Россиянам рассказали о росте пенсий в 2022 году

Профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала « Прайму », что страховые пенсии проиндексируют на 5,9% с 1 января 2022 года.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению проиндексируют с 1 апреля — на 7,7%, в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

«По последним данным с учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3%, на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера», — отметила Финогенова.

С 2022 года женщины 1976 года рождения начнут получать выплаты накопительных пенсий, размер которой в среднем — 2 613 рублей.

Сумма выплаты зависит от взносов, направленных на накопительную часть пенсии, а также от полученного инвестиционного дохода. Узнать точную сумму накопительной пенсии можно через сервис Госуслуг.

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