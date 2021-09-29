Индексация продолжается. Какой будет пенсия россиян к 2024 году

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Какие еще выплаты ждут россиян?

Путин заявил, что «по возможности» в стране запустят и другие меры поддержки. В первую очередь, их предложат семьям с детьми. К примеру, одной из мер могут стать единовременные выплаты семьям со школьниками.

Пособиями обеспечат и нуждающихся беременных женщин. Им будет положена оплата больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере среднего заработка. Также возможны выплаты на детей от 8 до 17 лет, которых воспитывает единственный родитель, сообщает «Российская газета».

Деньги. СС0

Кроме того, планируется увеличить денежное довольствие сотрудников правоохранительных органов. Сумма их содержания ежегодно будет расти на 9%, уточнил президент. А в 2023-м, добавил он, оклады военнослужащих и правоохранителей дополнительно увеличат на 5%.