1 июня
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Экономика

Россиянам разрешат свободно покупать валюту не раньше осени

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал «Прайму», что отказ от ограничений на покупку наличной валюты до 9 сентября маловероятен.

Доллары.
Доллары.
СС0

Переславский отметил, что в Россию валюту по-прежнему не завозят — долларов и евро в банках почти нет.

По его словам, отмена ограничений приведет к массовой скупке наличной валюты, поскольку россияне предпочитают в долларах и евро хранить сбережения.

Поэтому Центробанк предпочтет другие способы ослабления рубля, например, снижение требований по продаже валюты экспортерами и увеличение лимитов для перевода денег за рубеж.

«Этими способами регулятор пытается решить проблему чрезмерного укрепления рубля, попутно применяя снижение ключевой ставки — она уже упала до 11% годовых и будет снижаться и дальше, судя по риторике ЦБ», — указал эксперт.

По его мнению, если проблем и перебоев с наличной валютой не будет или найдутся другие способы пополнения резервов, то ограничения будут постепенно сниматься. Но не стоит рассчитывать на то, что это произойдет раньше 9 сентября.

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