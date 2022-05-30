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Экономика

«Парад валют» предрек аналитик российского банка

На прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими, рассказал в беседе с агентством «Прайм» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Деньги.
Деньги.
СС0

Он допустил, что укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро произойдет в ближайшие недели.

По его мнению, такой «парад валют» обусловлен сохранением факторов, способствующих росту рубля.

В частности, наблюдается существенный приток валютной выручки экспортеров на фоне падающего спроса на евро и доллары, пишет Lenta.ru. Стоимость нефти, газа, зерна и других товаров экспорта России, вероятно, продолжит увеличиваться и в дальнейшем.

При этом спрос на валюту снижается — импорт, внешние инвестиции и туристические поездки за границу сократились.

«Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить 37,6 миллиарда долларов против сезонной нормы в семь миллиардов долларов», — отметил эксперт.

Каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности, которые работали раньше, больше не эффективны.

Поэтому снижение ставки Центробанка России и показателей продажи валюты экспортерами не обеспечат длительный результат.

Ранее эксперт назвал предел роста доллара после неожиданного понижения ключевой ставки.

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