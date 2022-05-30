«Парад валют» предрек аналитик российского банка

Он допустил, что укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро произойдет в ближайшие недели.
По его мнению, такой «парад валют» обусловлен сохранением факторов, способствующих росту рубля.
В частности, наблюдается существенный приток валютной выручки экспортеров на фоне падающего спроса на евро и доллары, пишет Lenta.ru. Стоимость нефти, газа, зерна и других товаров экспорта России, вероятно, продолжит увеличиваться и в дальнейшем.
При этом спрос на валюту снижается — импорт, внешние инвестиции и туристические поездки за границу сократились.
«Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить 37,6 миллиарда долларов против сезонной нормы в семь миллиардов долларов», — отметил эксперт.
Каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности, которые работали раньше, больше не эффективны.
Поэтому снижение ставки Центробанка России и показателей продажи валюты экспортерами не обеспечат длительный результат.
Ранее эксперт назвал предел роста доллара после неожиданного понижения ключевой ставки.