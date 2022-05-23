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Экономика

Более 21 млн долларов заблокировали на счетах «дочек» российских банков в Казахстане

Сумма остатков на счетах «дочек» российских банков в Казахстане составляет 9,2 млрд тенге (более $21,6 млн), которые заблокированы из-за санкций в отношении основных банков, заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, передает ТАСС.

Доллары. Валюта.
Доллары. Валюта.
CC0

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге», — отметила Абылкасымова.

Она добавила — зарубежные банки также заблокировали платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам на общую сумму свыше $15,9 млн, пишет Газета.Ru. Для разблокировки средств клиенты банков должны заполнить специальную форму и получить одобрение от регулятора США.

Ранее был подсчитан объем заблокированных российских активов в Швейцарии.

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