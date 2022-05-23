Более 21 млн долларов заблокировали на счетах «дочек» российских банков в Казахстане

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте. В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 млрд тенге», — отметила Абылкасымова.
Она добавила — зарубежные банки также заблокировали платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам на общую сумму свыше $15,9 млн, пишет Газета.Ru. Для разблокировки средств клиенты банков должны заполнить специальную форму и получить одобрение от регулятора США.
Ранее был подсчитан объем заблокированных российских активов в Швейцарии.