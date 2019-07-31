Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы: что это, для кого и во сколько обойдется

С 31 июля в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут оплачивать кредит. Они могут потребовать от банка сократить платежи или приостановить их на срок до полугода.

Паузу в выплате кредита могут брать граждане, которых признали безработными, инвалидами или временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев, уточняет РБК. Также закон об ипотечных каникулах касается россиян, у кого снизился ежемесячный доход или увеличилось число иждивенцев.

Рассчитывать на ипотечные каникулы смогут только те, чей кредит не превышает 15 млн рублей.

Ипотечные каникулы не считаются просрочкой и не отражаются на кредитной истории. Но при этом общая сумма по процентам возрастет.

Ранее Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.